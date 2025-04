В Японии в апреле вырастут цены на 4225 продуктов питания

Новости

Токио, 31 марта (Jiji Press). Крупнейшие производители продуктов питания и напитков планируют повысить наценки на 4225 наименований товаров в Японии в апреле, сообщила компания Teikoku Databank Ltd.

По данным опроса, проведенного частной исследовательской компанией, количество наименований продуктов питания и напитков, подлежащих повышению цен, будет расти из года в год четвёртый месяц подряд и впервые с октября 2023 года превысит 4000.

«Рост заработной платы и расходов на логистику все больше оказывает давление на цены в сторону повышения», – заявил представитель Teikoku Databank, прогнозируя рост цен примерно на 20 000 наименований товаров в этом году, что значительно больше, чем 12 520 наименований в предыдущем году.

Среди 195 компаний все ведущие производители пива и квази-пива впервые за полтора года повысят цены. Asahi Breweries Ltd. поднимет цены на доставку пива Super Dry и 225 других продуктов, а Suntory Spirits Ltd. поднимет цену на 350-миллилитровый напиток Kinmugi, напоминающий пиво, до 196 йен с 184 йен для продажи в магазинах шаговой доступности.

Ветчина и колбасы, производимые компаниями Prima Meat Packers Ltd. и Marudai Food Co., также окажут большее влияние на семейный бюджет, как и пищевые масла, включая 1-литровое каноловое масло Nisshin Canola Oil компании Nisshin Oillio Group Ltd., цена продажи которого вырастет примерно на 11 процентов.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме