В Японии в апреле вырастут цены на 4225 продуктов питания
НовостиЭкономика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 31 марта (Jiji Press). Крупнейшие производители продуктов питания и напитков планируют повысить наценки на 4225 наименований товаров в Японии в апреле, сообщила компания Teikoku Databank Ltd.
По данным опроса, проведенного частной исследовательской компанией, количество наименований продуктов питания и напитков, подлежащих повышению цен, будет расти из года в год четвёртый месяц подряд и впервые с октября 2023 года превысит 4000.
«Рост заработной платы и расходов на логистику все больше оказывает давление на цены в сторону повышения», – заявил представитель Teikoku Databank, прогнозируя рост цен примерно на 20 000 наименований товаров в этом году, что значительно больше, чем 12 520 наименований в предыдущем году.
Среди 195 компаний все ведущие производители пива и квази-пива впервые за полтора года повысят цены. Asahi Breweries Ltd. поднимет цены на доставку пива Super Dry и 225 других продуктов, а Suntory Spirits Ltd. поднимет цену на 350-миллилитровый напиток Kinmugi, напоминающий пиво, до 196 йен с 184 йен для продажи в магазинах шаговой доступности.
Ветчина и колбасы, производимые компаниями Prima Meat Packers Ltd. и Marudai Food Co., также окажут большее влияние на семейный бюджет, как и пищевые масла, включая 1-литровое каноловое масло Nisshin Canola Oil компании Nisshin Oillio Group Ltd., цена продажи которого вырастет примерно на 11 процентов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии рассматривают возможность предоставления пособий в размере 30 000 йен малоимущим домохозяйствам
- Своими силами уже не выбраться: «андеркласс» по-японски
- Чувствует ли молодёжь в Японии неравенство в образовании? Результаты опроса
- Почему японской молодёжи трудно создать семью? Расслоение в обществе продолжается
- Жизнь без мечты и надежды на лучшее будущее: 18-летние в Японии, проблемы «почти взрослых» несовершеннолетних
- Около 40% молодых японцев хотели бы выходить на пенсию в возрасте 65 лет или раньше
- Суровые будни внештатных сотрудников ключевых сфер и проблемы трудоустройства женщин на фоне пандемии
- В Японии в период выходных конца апреля и начала мая (Золотой недели) продолжались мероприятия по поддержке нуждающихся
- Правительство Японии раздаст неиспользованные запасы продуктов питания нуждающимся