Компания TEPCO начинает сброс очищенной воды в 2025 финансовом году на АЭС «Фукусима-1»
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Токио, 10 апреля (Jiji Press). Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. начала сброс в океан очищенной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в рамках первой подобной операции в 2025 финансовом году.
Это 12-й раунд сбросов воды, начавшийся в августе 2023 года. TEPCO планирует сбросить в общей сложности около 54 600 тонн очищенной воды, содержащей радиоактивный тритий, за семь раундов в этом финансовом году, который начался в этом месяце.
Текущий раунд должен завершиться 28 апреля.
Как и в предыдущем году, около 7800 тонн очищенной воды будут сбрасываться каждый раз после разбавления большим количеством морской воды. Вода будет сбрасываться через подводный туннель в точке в 1 километре от побережья префектуры Фукусима на северо-востоке Японии.
На этот раз TEPCO планирует увеличить количество трития, содержащегося в очищенной воде.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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