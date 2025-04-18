Буддийские писания токийского монастыря Дзодзёдзи добавлены в список «Память мира» ЮНЕСКО
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Токио, 17 апреля (Jiji Press). Исполнительный совет ЮНЕСКО добавил буддийские писания, хранящиеся в токийском монастыре Дзодзёдзи, в свой реестр «Память мира». Они стали девятым японским памятником такого рода.
Корпус из примерно 12 000 буддийских писаний, напечатанных в Китае и на Корейском полуострове между XII и XIII веками, является ключевым материалом в таких областях, как история и лингвистика, а также буддийские исследования.
Священные писания собрал Токугава Иэясу, первый сёгун сёгуната Токугава в эпоху Эдо в Японии, и передал в дар храму.
Между тем, набор из 1532 фотографий и двух фильмов, снятых в период с 6 августа 1945 года по декабрь того же года, после атомной бомбардировки США города Хиросима на западе Японии, на этот раз не попал в список «Память мира».
В 2021 году Совет ЮНЕСКО принял решение не разрешать вносить записи в список, если страна выдвигает возражения, до тех пор, пока эта страна не даст своего согласия.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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