Буддийские писания токийского монастыря Дзодзёдзи добавлены в список «Память мира» ЮНЕСКО

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Токио, 17 апреля (Jiji Press). Исполнительный совет ЮНЕСКО добавил буддийские писания, хранящиеся в токийском монастыре Дзодзёдзи, в свой реестр «Память мира». Они стали девятым японским памятником такого рода.

Корпус из примерно 12 000 буддийских писаний, напечатанных в Китае и на Корейском полуострове между XII и XIII веками, является ключевым материалом в таких областях, как история и лингвистика, а также буддийские исследования.

Священные писания собрал Токугава Иэясу, первый сёгун сёгуната Токугава в эпоху Эдо в Японии, и передал в дар храму.

Между тем, набор из 1532 фотографий и двух фильмов, снятых в период с 6 августа 1945 года по декабрь того же года, после атомной бомбардировки США города Хиросима на западе Японии, на этот раз не попал в список «Память мира».

В 2021 году Совет ЮНЕСКО принял решение не разрешать вносить записи в список, если страна выдвигает возражения, до тех пор, пока эта страна не даст своего согласия.

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