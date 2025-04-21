Зимняя площадь арктических морских льдов достигла рекордно низкого уровня
НовостиЭкология
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 18 апреля (Jiji Press). Площадь арктического морского льда этой зимой достигла самого низкого уровня с момента начала спутникового мониторинга в 1979 году, сообщили Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и Национальный институт полярных исследований.
Предполагается, что это связано с тем, что нарастание льда было нарушено более высокими температурами в течение трёх месяцев до февраля. В обычные годы арктический морской лед расширяется с октября по март.
Максимальная площадь Арктического моря этой зимой составила 13 790 000 квадратных километров 20 марта, что меньше предыдущего рекордно низкого показателя в 13 920 000 квадратных километров, зафиксированного 5 марта 2017 года.
Данные получены со спутника Shizuku, запущенного JAXA в 2012 году для мониторинга глобальной циркуляции воды.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Японское метеорологическое агентство: средняя температура в 2024 году превысила среднее значение на 1,48 градуса, шесть рекордных годовых температур наблюдались в последние 6 лет
- Среднегодовая температура в Японии в 2024 году достигла нового максимума
- Смерть в ванной: в Японии от тепловых ударов и по другим причинам в ванных ежегодно погибает около 19 000 человек
- В Японии за неделю более 12 000 человек были отправлены в больницу из-за теплового удара
- Японские компании продают всё больше товаров для жаркого времени года
- В Японии становится жарко: как уберечь себя от теплового удара?
- Муниципалитеты Японии создают «убежища для охлаждения»
- Свежая инновация: история одежды с кондиционером