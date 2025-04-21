Зимняя площадь арктических морских льдов достигла рекордно низкого уровня

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Токио, 18 апреля (Jiji Press). Площадь арктического морского льда этой зимой достигла самого низкого уровня с момента начала спутникового мониторинга в 1979 году, сообщили Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и Национальный институт полярных исследований.

Предполагается, что это связано с тем, что нарастание льда было нарушено более высокими температурами в течение трёх месяцев до февраля. В обычные годы арктический морской лед расширяется с октября по март.

Максимальная площадь Арктического моря этой зимой составила 13 790 000 квадратных километров 20 марта, что меньше предыдущего рекордно низкого показателя в 13 920 000 квадратных километров, зафиксированного 5 марта 2017 года.

Данные получены со спутника Shizuku, запущенного JAXA в 2012 году для мониторинга глобальной циркуляции воды.

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