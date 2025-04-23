Новый посол США Гласс хочет встретиться с семьями похищенных японцев
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Токио, 22 апреля (Jiji Press). Новый посол США в Японии Джордж Гласс после своей первой встречи с премьер-министром Японии Исибой Сигэру заявил, что хочет встретиться с членами семей японских граждан, похищенных Северной Кореей десятилетия назад.
На встрече в офисе премьер-министра в Токио Исиба обратился к послу с просьбой о понимании и сотрудничестве для решения проблемы похищения, на что Гласс выразил полную поддержку.
«Я с нетерпением жду... встречи с семьями, чтобы я мог ещё лучше понять (эту проблему)», – сказал Гласс журналистам после встречи.
Они также обсудили тарифную политику президента США Дональда Трампа, при этом посол согласился с призывом Исибы к широкомасштабному сотрудничеству, которое принесёт пользу как Японии, так и Соединённым Штатам.
Гласс заявил журналистам, что он настроен оптимистично и считает, что двум странам удастся достичь соглашения в ходе текущих торговых переговоров.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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