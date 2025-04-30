TEPCO завершает первый раунд сброса очищенной воды в 2025 финансовом году

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Токио, 28 апреля (Jiji Press). Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. сообщила, что она завершила первый запланированный на 2025 финансовый год раунд сброса в океан очищенной воды, содержащей небольшое количество радиоактивного трития, с аварийной АЭС «Фукусима-1».

В ходе этого раунда, который начался 10 апреля, около 7800 тонн очищенной воды, разбавленной большим количеством морской воды, были сброшены в точке в 1 километре от побережья префектуры Фукусима на северо-востоке Японии через подводный туннель.

Это был 12-й раунд сброса воды, начавшегося в августе 2023 года.

В 2025 финансовом году TEPCO планирует сбросить в общей сложности около 54 600 тонн очищенной воды за семь раундов, с той же периодичностью и в том же объёме, что и в 2024 финансовом году.

По данным измерений TEPCO и центрального правительства, концентрации трития в морской воде и рыбной продукции остаются значительно ниже национальных стандартов безопасности.

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