Лидеры Японии и Южной Кореи могут встретиться во время саммита G-7
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Сеул, 7 июня (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и новый президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён могут провести свою первую личную встречу во время саммита «Большой семёрки», который состоится в Канаде в конце этого месяца.
7 июня администрация президента Южной Кореи заявила, что Ли должен присоединиться к саммиту по приглашению G-7. Таким образом, ожидается, что Ли, вступивший в должность 4 июня, дебютирует на саммите в качестве дипломата.
Встреча лидеров семи крупнейших стран – Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США – пройдёт в течение трёх дней начиная с 15 июня.
Ли в прошлом делал резкие замечания в адрес Японии. Однако в последнее время он обозначил позицию, направленную на усиление сотрудничества между Японией, Соединёнными Штатами и Южной Кореей, назвав Японию важным партнёром своей страны.
Японское правительство, по-видимому, надеется провести встречу Исибы и Ли в ближайшее время, чтобы стороны могли обменяться мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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