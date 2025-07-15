TEPCO начинает второй раунд сбросов очищенной воды в 2025 финансовом году
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Токио, 14 июля (Jiji Press). Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. начала второй в 2025 финансовом году раунд сброса с аварийной АЭС «Фукусима-1» на северо-востоке Японии очищенной воды в океан.
Около 7800 тонн очищенной воды, содержащей тритий и разбавленной большим количеством морской воды, будет сброшено через подводный туннель в точке, расположенной в километре от побережья префектуры Фукусима. Сброс продлится до 1 августа.
Это 13-й раунд сбросов воды, начавшийся в августе 2023 года.
В этом финансовом году за семь раундов будет сброшено в общей сложности около 54 600 тонн очищенной воды, что соответствует частоте и объёму 2024 финансового года.
По данным измерений, проведенных TEPCO и центральным правительством, концентрации трития в морской воде и рыбной продукции остаются значительно ниже национальных стандартов безопасности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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