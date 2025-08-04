TEPCO завершила второй раунд сбросов очищенной воды в 2025 финансовом году

Новости

Токио, 3 августа (Jiji Press). Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. сообщила о завершении второго раунда сброса очищенной воды в океан с атомной электростанции «Фукусима-1» за 2025 финансовый год.

Сброс воды, содержащей радиоактивный тритий, был приостановлен из-за цунами, вызванного сильным землетрясением вблизи полуострова Камчатка на прошлой неделе, однако никаких проблем с задействованными в операции объектами не возникло.

В ходе второго раунда, который начался 14 июля, компания TEPCO разбавила 7800 тонн очищенной воды большим количеством морской воды, а затем слила её примерно в 1 километре от побережья префектуры Фукусима через подводный туннель.

В текущем финансовом году, заканчивающемся в марте следующего года, в море будет сброшено в общей сложности 54 600 тонн за семь раундов, в том же темпе, что и в предыдущем году.

На атомной электростанции на северо-востоке Японии произошло тройное расплавление после землетрясения и цунами в марте 2011 года, которые сильно ударили по региону.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме