TEPCO завершила второй раунд сбросов очищенной воды в 2025 финансовом году
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Токио, 3 августа (Jiji Press). Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. сообщила о завершении второго раунда сброса очищенной воды в океан с атомной электростанции «Фукусима-1» за 2025 финансовый год.
Сброс воды, содержащей радиоактивный тритий, был приостановлен из-за цунами, вызванного сильным землетрясением вблизи полуострова Камчатка на прошлой неделе, однако никаких проблем с задействованными в операции объектами не возникло.
В ходе второго раунда, который начался 14 июля, компания TEPCO разбавила 7800 тонн очищенной воды большим количеством морской воды, а затем слила её примерно в 1 километре от побережья префектуры Фукусима через подводный туннель.
В текущем финансовом году, заканчивающемся в марте следующего года, в море будет сброшено в общей сложности 54 600 тонн за семь раундов, в том же темпе, что и в предыдущем году.
На атомной электростанции на северо-востоке Японии произошло тройное расплавление после землетрясения и цунами в марте 2011 года, которые сильно ударили по региону.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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