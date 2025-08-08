TEPCO начинает третий в 2025 финансовом году раунд сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1»
НовостиОбщество Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 7 августа (Jiji Press). Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. начала третий за 2025 финансовый год раунд сброса в океан очищенной воды с атомной электростанции «Фукусима-1», пострадавшей в результате катастрофы на северо-востоке Японии.
Около 7800 тонн очищенной воды, содержащей радиоактивный тритий, будет сброшено примерно в километре от берега через подводный туннель после разбавления большим количеством морской воды. Третий этап операции, запланированной на финансовый год, который продлится до марта следующего года, должен завершиться 25 августа.
Сброс воды начался в августе 2023 года, и текущий раунд является 14-м. В 2025 финансовом году компания планирует сбросить в океан в общей сложности 54 600 тонн за семь раундов.
Регулярные проверки морской воды и рыбной продукции, проводимые TEPCO, правительством Японии и другими организациями, выявили уровни трития значительно ниже установленных государством норм.
Атомная электростанция в префектуре Фукусима серьёзно пострадала в результате мощного землетрясения и цунами, обрушившихся на регион Тохоку, включая Фукусиму, в марте 2011 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Вода в Фукусиме соответствует стандартам безопасности: глава МАГАТЭ Гросси
- Из Китая распространяют оскорбительные видео в связи со сбросом воды на АЭС «Фукусима-1»
- Китай запрещает производство пищевых продуктов из рыбной продукции из Японии
- МАГАТЭ будет заниматься сбросом воды с Фукусимы до «последней капли»
- Тритий не обнаружен в рыбе Фукусимы после сброса очищенной воды
- Твердые знания о тритии снизят репутационный ущерб: именно плановый сброс обработанной воды с АЭС в океан надежно обеспечит безопасность
- МАГАТЭ будет заниматься сбросом воды с Фукусимы до «последней капли»
- Китай запрещает производство пищевых продуктов из рыбной продукции из Японии
- В Китае японские школы забрасывали камнями и яйцами
- Из Китая распространяют оскорбительные видео в связи со сбросом воды на АЭС «Фукусима-1»
- МИД предостерегает от поездок в Китай из-за «многочисленных протестов» после сброса очищенной воды