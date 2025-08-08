TEPCO начинает третий в 2025 финансовом году раунд сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1»

Новости

Токио, 7 августа (Jiji Press). Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. начала третий за 2025 финансовый год раунд сброса в океан очищенной воды с атомной электростанции «Фукусима-1», пострадавшей в результате катастрофы на северо-востоке Японии.

Около 7800 тонн очищенной воды, содержащей радиоактивный тритий, будет сброшено примерно в километре от берега через подводный туннель после разбавления большим количеством морской воды. Третий этап операции, запланированной на финансовый год, который продлится до марта следующего года, должен завершиться 25 августа.

Сброс воды начался в августе 2023 года, и текущий раунд является 14-м. В 2025 финансовом году компания планирует сбросить в океан в общей сложности 54 600 тонн за семь раундов.

Регулярные проверки морской воды и рыбной продукции, проводимые TEPCO, правительством Японии и другими организациями, выявили уровни трития значительно ниже установленных государством норм.

Атомная электростанция в префектуре Фукусима серьёзно пострадала в результате мощного землетрясения и цунами, обрушившихся на регион Тохоку, включая Фукусиму, в марте 2011 года.

