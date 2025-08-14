ИНТЕРВЬЮ: Посол Индии в Японии подчёркивает важность связей стран Quad

Новости

Токио, 13 августа (Jiji Press). Посол Индии в Японии Сиби Джордж подчеркнула связь, объединяющую страны «Четвёрки» Quad – Австралию, Индию, Японию и США, – несмотря на высокие пошлины США на индийскую продукцию.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединённые Штаты введут высокие пошлины на товары из Индии, которая продолжает импортировать сырую нефть из России.

Хотя некоторые опасаются, что отношения между Индией и США ухудшатся из-за вопроса о тарифах, Джордж заявил в интервью Jiji Press, что существуют факторы, которые связывают четыре страны и указывают на то, что они разделяют такие ценности, как демократия и верховенство закона.

На вопрос о политике Нью-Дели, в том числе о том, будут ли вводиться ответные пошлины против Соединённых Штатов, Джордж ответил, что решения будут приниматься в соответствии с требованиями граждан, отметив, что у индийцев «есть свои требования».

Интервью состоялось в Токио 1 августа, в преддверии Дня независимости Индии 15 августа.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме