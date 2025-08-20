Энергетическая компания Tohoku Electric Power остановит реактор АЭС «Онагава»
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Сэндай, префектура Мияги, 19 августа (Jiji Press). Компания Tohoku Electric Power Co. заявила, что приостановит работу реактора № 2 на своей атомной электростанции «Онагава» в префектуре Мияги на северо-востоке Японии примерно 21 августа для замены неисправного оборудования.
К июню энергокомпания обнаружила неисправности в двух из четырёх устройств, установленных внутри защитной оболочки реактора. Эти устройства предназначены для измерения концентрации водорода, образующегося при расплавлении ядерного топлива и других материалов во время ядерной аварии.
Первоначально компания Tohoku Electric планировала заменить устройства во время плановой проверки в январе 2026 года, но решила заменить все четыре блока раньше срока, после того как появилась возможность закупить необходимое оборудование. Ожидается, что реактор возобновит работу примерно через 10 дней.
Реактор № 2 АЭС «Онагава» представляет собой кипящий реактор того же типа, что использовался на пострадавшей от расплавления реактора АЭС «Фукусима» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. Реактор № 2 был вновь запущен в эксплуатацию в октябре прошлого года после примерно 13-летнего перерыва. Его коммерческая эксплуатация возобновилась в декабре прошлого года после временной приостановки из-за проверок безопасности и проблем с измерительным оборудованием.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Вода в Фукусиме соответствует стандартам безопасности: глава МАГАТЭ Гросси
- Из Китая распространяют оскорбительные видео в связи со сбросом воды на АЭС «Фукусима-1»
- Китай запрещает производство пищевых продуктов из рыбной продукции из Японии
- МАГАТЭ будет заниматься сбросом воды с Фукусимы до «последней капли»
- Тритий не обнаружен в рыбе Фукусимы после сброса очищенной воды
- Твердые знания о тритии снизят репутационный ущерб: именно плановый сброс обработанной воды с АЭС в океан надежно обеспечит безопасность
- МАГАТЭ будет заниматься сбросом воды с Фукусимы до «последней капли»
- Китай запрещает производство пищевых продуктов из рыбной продукции из Японии
- В Китае японские школы забрасывали камнями и яйцами
- Из Китая распространяют оскорбительные видео в связи со сбросом воды на АЭС «Фукусима-1»
- МИД предостерегает от поездок в Китай из-за «многочисленных протестов» после сброса очищенной воды