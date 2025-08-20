Энергетическая компания Tohoku Electric Power остановит реактор АЭС «Онагава»

Новости

Сэндай, префектура Мияги, 19 августа (Jiji Press). Компания Tohoku Electric Power Co. заявила, что приостановит работу реактора № 2 на своей атомной электростанции «Онагава» в префектуре Мияги на северо-востоке Японии примерно 21 августа для замены неисправного оборудования.

К июню энергокомпания обнаружила неисправности в двух из четырёх устройств, установленных внутри защитной оболочки реактора. Эти устройства предназначены для измерения концентрации водорода, образующегося при расплавлении ядерного топлива и других материалов во время ядерной аварии.

Первоначально компания Tohoku Electric планировала заменить устройства во время плановой проверки в январе 2026 года, но решила заменить все четыре блока раньше срока, после того как появилась возможность закупить необходимое оборудование. Ожидается, что реактор возобновит работу примерно через 10 дней.

Реактор № 2 АЭС «Онагава» представляет собой кипящий реактор того же типа, что использовался на пострадавшей от расплавления реактора АЭС «Фукусима» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. Реактор № 2 был вновь запущен в эксплуатацию в октябре прошлого года после примерно 13-летнего перерыва. Его коммерческая эксплуатация возобновилась в декабре прошлого года после временной приостановки из-за проверок безопасности и проблем с измерительным оборудованием.

