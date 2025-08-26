TEPCO завершила третий в 2025 финансовом году раунд сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1»
НовостиСтихийные бедствия
Токио, 25 августа (Jiji Press). Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. сообщила о завершении третьего раунда сброса очищенной воды в Тихий океан в 2025 финансовом году с выведенной из строя атомной электростанции «Фукусима-1».
В ходе только что завершившегося раунда около 7800 тонн воды было сброшено примерно в 1 километре от пострадавшей от аварии в 2011 году прибрежной электростанции в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии через подводный туннель после обработки системой, способной удалять радиоактивные вещества, отличные от трития, и разбавления морской водой.
Как и в предыдущие два года, TEPCO планирует сбросить в общей сложности 54 600 тонн очищенной воды за семь этапов в текущем финансовом году до марта следующего года. При этом объём сброса трития был увеличен по сравнению с предыдущим годом.
С момента запуска программы по сбросу воды в августе 2023 года компания и правительство Японии в ходе регулярного мониторинга обнаружили, что уровни трития в морепродуктах и морской воде значительно ниже национальных нормативных стандартов.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
