Правительство Японии выражает сожаление по поводу нерешённых случаев похищений в Северной Корее

Токио, 17 сентября (Jiji Press). Правительство Японии выразило в среду сожаление в связи с тем, что до сих пор не добилось возвращения некоторых японских граждан, похищенных Северной Кореей, после того как Пхеньян принес извинения Токио по этому вопросу на двусторонней встрече на высшем уровне в сентябре 2002 года.

«Прискорбно, что никто не вернулся в Японию после возвращения пятерых похищенных (в октябре 2002 года), – заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса. – Мы очень сожалеем».

«Проблема похищений, имеющая ограниченный срок, – это гуманитарная проблема, которую нельзя оставлять без внимания», – сказал он, имея в виду пожилых жертв и их семьи. Хаяси подчеркнул, что правительство будет решительно решать эту проблему как главный приоритет, чтобы добиться скорейшего возвращения всех похищенных.

