Правительство Японии выражает сожаление по поводу нерешённых случаев похищений в Северной Корее
Новости
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 17 сентября (Jiji Press). Правительство Японии выразило в среду сожаление в связи с тем, что до сих пор не добилось возвращения некоторых японских граждан, похищенных Северной Кореей, после того как Пхеньян принес извинения Токио по этому вопросу на двусторонней встрече на высшем уровне в сентябре 2002 года.
«Прискорбно, что никто не вернулся в Японию после возвращения пятерых похищенных (в октябре 2002 года), – заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса. – Мы очень сожалеем».
«Проблема похищений, имеющая ограниченный срок, – это гуманитарная проблема, которую нельзя оставлять без внимания», – сказал он, имея в виду пожилых жертв и их семьи. Хаяси подчеркнул, что правительство будет решительно решать эту проблему как главный приоритет, чтобы добиться скорейшего возвращения всех похищенных.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Тайна похищения: Северная Корея и исчезновение японского ученого-ядерщика
- Похищения Северной Кореей граждан Японии
- 17 японских граждан, официально признанных похищенными Северной Кореей
- 90 тысяч поверивших в «рай на земле»: 60 лет с начала отъезда возвращенцев в Северную Корею
- Новый договор о военном сотрудничестве России и Северной Кореи: неодинаковый энтузиазм сторон «альянса»
- К упразднению экспертного совета по санкциям против Северной Кореи: нарушение Россией международного порядка сказывается и на Северо-Восточной Азии
- Ким Чен Ын возглавил учения Северной Кореи по ядерной контратаке: государственные СМИ
- Северная Корея успешно провела испытания гиперзвуковой ракеты: государственные СМИ
- Северная Корея: Чен Ын наблюдал за учениями, во время которых была запущена «сверхбольшая радиопушка», предполагая возможное нападение на Южную Корею