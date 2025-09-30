TEPCO завершила четвёртый в 2025 финансовом году раунд сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1»

Новости

Токио, 29 сентября (Jiji Press). Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. заявила о завершении четвёртого раунда сброса очищенной воды с выведенной из строя атомной электростанции «Фукусима-1» в 2025 финансовом году.

В ходе последнего раунда, который начался 11 сентября, компания сбросила около 7800 тонн очищенной воды, содержащей радиоактивный тритий, примерно в 1 километре от берега завода через подводную трубу, разбавив её морской водой.

В этом финансовом году, который заканчивается в марте следующего года, планируется выпустить в общей сложности около 54 600 тонн очищенной воды за семь раундов.

Очищенная вода содержит более высокий уровень трития, чем в предыдущем году.

