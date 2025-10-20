Лидеры ЛДП и Ниппон исин-но кай достигли принципиальной договорённости о коалиции
Токио, 20 октября (Jiji Press) — Председатель Либерально-демократической партии Такаити Санаэ и лидер Ниппон исин-но кай (Партия инноваций Японии) Ёсимура Хирофуми, который также является губернатором префектуры Осака, провели утром 20 октября телефонный разговор и достигли принципиальной договорённости о формировании коалиционного правительства. Обе стороны планируют провести личную встречу в 18:00 того же дня и подписать соглашение. Ожидается, что Такаити Санаэ, избранная председателем ЛДП в начале октября, будет избрана преемницей премьер-министра Исиба Сигэру на выборах главы правительства, которые состоятся 21 октября во время чрезвычайной сессии парламента. Окончательные переговоры ведутся в формате «внекабинетного сотрудничества», при котором Ниппон исин-но кай откажется от направления своих представителей в кабинет министров.
Телефонный звонок инициировал Ёсимура, который выразил намерение войти в коалицию и призвал Такаити «вместе продвигать Японию вперёд». Об этом он сообщил журналистам в здании правительства префектуры. По его словам, в текст договорённости будет включена формулировка о том, что законопроект, связанный с инициативой Ниппон исин-но кай по созданию «запасной столицы» — приоритетным для партии проектом, — будет принят на очередной сессии парламента в следующем году.
