По словам японского министра, СПГ из России крайне важен

Токио, 21 октября (Jiji Press). Министр промышленности Японии Муто Ёдзи подчеркнул важность импорта сжиженного природного газа из России для Японии.

СПГ из России «играет чрезвычайно важную роль в энергетической безопасности Японии», заявил Муто на пресс-конференции.

Его высказывания прозвучали после того, как на прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент раскритиковал Японию за продолжение импорта СПГ из России, заявив, что любые закупки российских энергоносителей следует заменить.

Муто заявил, что Япония неуклонно сокращает свою зависимость от российских энергоносителей после вторжения Москвы в Украину.

Он также отметил, что СПГ с проекта освоения нефти и газа «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России составляет около 10% от общего объема импорта СПГ в Японию.

