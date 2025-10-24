Премьер-министр Такаити обратится за поддержкой к Трампу для решения проблемы похищений японцев Северной Кореей
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 23 октября (Jiji Press). Новая премьер-министр Японии Такаити Санаэ встретилась с семьями японских граждан, похищенных в Северной Корее десятилетия назад, и пообещала обратиться за поддержкой к президенту США Дональду Трампу для решения проблемы похищений.
Ожидается, что Такаити, вступившая в должность 21 октября, проведёт саммит с Трампом 28 октября во время его визита в Японию, который начнётся 27 октября. Также планируется встреча Трампа с семьями похищенных.
«Мы не упустим ни одного шанса» решить этот вопрос, подчеркнула Такаити на встрече 23 октября.
«Наиболее важны активные усилия Японии», – также сказала она, добавив, что «готова» встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
В ответ на это Ёкота Такуя, глава группы семей похищенных, потребовал возобновить переговоры на высоком уровне под непосредственным контролем премьер-министра в рамках саммита Япония-Северная Корея.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Тайна похищения: Северная Корея и исчезновение японского ученого-ядерщика
- Похищения Северной Кореей граждан Японии
- 17 японских граждан, официально признанных похищенными Северной Кореей
- 90 тысяч поверивших в «рай на земле»: 60 лет с начала отъезда возвращенцев в Северную Корею
- Новый договор о военном сотрудничестве России и Северной Кореи: неодинаковый энтузиазм сторон «альянса»
- К упразднению экспертного совета по санкциям против Северной Кореи: нарушение Россией международного порядка сказывается и на Северо-Восточной Азии
- Ким Чен Ын возглавил учения Северной Кореи по ядерной контратаке: государственные СМИ
- Северная Корея успешно провела испытания гиперзвуковой ракеты: государственные СМИ
- Северная Корея: Чен Ын наблюдал за учениями, во время которых была запущена «сверхбольшая радиопушка», предполагая возможное нападение на Южную Корею