Премьер-министр Такаити обратится за поддержкой к Трампу для решения проблемы похищений японцев Северной Кореей

Токио, 23 октября (Jiji Press). Новая премьер-министр Японии Такаити Санаэ встретилась с семьями японских граждан, похищенных в Северной Корее десятилетия назад, и пообещала обратиться за поддержкой к президенту США Дональду Трампу для решения проблемы похищений.

Ожидается, что Такаити, вступившая в должность 21 октября, проведёт саммит с Трампом 28 октября во время его визита в Японию, который начнётся 27 октября. Также планируется встреча Трампа с семьями похищенных.

«Мы не упустим ни одного шанса» решить этот вопрос, подчеркнула Такаити на встрече 23 октября.

«Наиболее важны активные усилия Японии», – также сказала она, добавив, что «готова» встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

В ответ на это Ёкота Такуя, глава группы семей похищенных, потребовал возобновить переговоры на высоком уровне под непосредственным контролем премьер-министра в рамках саммита Япония-Северная Корея.

