Дональд Трамп встретился с семьями похищенных японцев

Токио, 28 октября (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп на встрече с членами семей жертв похищений заявил, что правительство США сделает всё возможное, чтобы помочь разрешить многолетнюю проблему похищений японских граждан Северной Кореей.

«Мы всегда помним об этом, – сказал Трамп, говоря о проблеме похищений на встрече в Государственной резиденции для гостей, дворце Акасака в Токио. – Мы сделаем всё, что в наших силах».

На встрече также присутствовали премьер-министр Японии Такаити Санаэ и госсекретарь США Марко Рубио.

Семьи выразили надежду, что Трамп проведёт встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. На вопрос о возможном саммите президент ответил, что обсудит этот вопрос.

Японское правительство стремилось организовать встречу семей похищенных с Трампом, приурочив её к визиту президента в Японию. Изначально встреча была запланирована между семьями и Рубио, но Трамп смог присутствовать на ней около трёх минут для короткой беседы и фотосессии.

