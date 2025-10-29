Дональд Трамп встретился с семьями похищенных японцев
Токио, 28 октября (Jiji Press). Президент США Дональд Трамп на встрече с членами семей жертв похищений заявил, что правительство США сделает всё возможное, чтобы помочь разрешить многолетнюю проблему похищений японских граждан Северной Кореей.
«Мы всегда помним об этом, – сказал Трамп, говоря о проблеме похищений на встрече в Государственной резиденции для гостей, дворце Акасака в Токио. – Мы сделаем всё, что в наших силах».
На встрече также присутствовали премьер-министр Японии Такаити Санаэ и госсекретарь США Марко Рубио.
Семьи выразили надежду, что Трамп проведёт встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. На вопрос о возможном саммите президент ответил, что обсудит этот вопрос.
Японское правительство стремилось организовать встречу семей похищенных с Трампом, приурочив её к визиту президента в Японию. Изначально встреча была запланирована между семьями и Рубио, но Трамп смог присутствовать на ней около трёх минут для короткой беседы и фотосессии.
