TEPCO начинает новый раунд сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1»
Токио, 30 октября (Jiji Press). Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. начала пятый в 2025 финансовом году раунд сброса очищенной воды с повреждённой в результате катастрофы атомной электростанции «Фукусима-1» в океан на северо-востоке Японии.
Это уже 16-й случай выброса воды, содержащей небольшое количество радиоактивного трития, с момента начала сброса в августе 2023 года.
Компания TEPCO планирует сбросить 7800 тонн очищенной воды после разбавления её большим количеством морской воды в ходе текущей операции, которая продлится до 17 ноября. Вода будет сбрасываться через подводный туннель в точке, расположенной в 1 километре от побережья префектуры Фукусима.
Компания планирует выпустить в общей сложности около 54 600 тонн за семь раундов, запланированных на финансовый год, заканчивающийся в марте 2026 года, – такой же объём, как и в предыдущем финансовом году.
АЭС пережила тройную аварию в результате мощного землетрясения и цунами в марте 2011 года.
