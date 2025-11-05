Семьи японцев, похищенных Северной Кореей, собрались в Токио, требуя немедленного их возвращения

Новости

Токио, 3 ноября (Jiji Press). Семьи японских граждан, похищенных Северной Кореей, приняли участие в общенациональном митинге в Токио, требуя немедленного возвращения всех похищенных в Японию.

«Моя сестра находится в заключении уже 48 лет, и наши семейные связи разорваны», – сказал 57-летний Ёкота Такуя о своей сестре Мэгуми, которая была похищена в 1977 году в возрасте 13 лет.

«Пожалуйста, примите меры для их спасения как можно скорее», – сказал Ёкота, возглавляющий группу семей жертв похищений, попросив правительство решить проблему похищений, пока живо поколение родителей похищенных.

В митинге, частично организованном группой Ёкоты, приняли участие около 800 человек, включая премьер-министра Такаити Санаэ.

89-летняя мать Мэгуми, Сакиэ, – единственная выжившая среди родителей признанных правительством жертв похищения, которые ещё не вернулись в Японию.

