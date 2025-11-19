[Видео] В Японии к наступающему году производят амулеты-неваляшки в виде лошади
В магазине «Араи дарума» в городе Хирацука, префектура Канагава, производят амулеты «Зодиакальные Дарума», посвящённые китайскому зодиакальному животному следующего года, в данном случае лошади. Араи Сэйкан, владелец магазина в четвёртом поколении, сказал: «Надеюсь, Дарума придаст вам сил и сделает этот год успешным». (Видеоцентр Jiji Press, 13-е число) [Видеоцентр Jiji Press]
