Двенадцать пропавших без вести японцев добавлены ООН в список вероятных жертв похищений Северной Кореей

Токио, 16 ноября (Jiji Press). Группа Совета ООН по правам человека добавила 12 пропавших без вести японцев, официально не признанных жертвами похищений Северной Кореей, в список, составленный с целью призвать Пхеньян подтвердить их безопасность, сообщили источники.

«Я надеюсь, что правительство Японии воспользуется этой возможностью, чтобы предоставить информацию Организации Объединённых Наций и изменить ситуацию», – заявил Араки Кадзухиро, глава Комиссии по расследованию пропавших без вести японцев, вероятно, связанных с Северной Кореей.

Рабочая группа Совета по правам человека по насильственным исчезновениям составила список примерно из 40 человек, включая признанных правительством жертв похищения, таких как Ёкота Мэгуми, которой было 13 лет на момент похищения в префектуре Ниигата, а также пропавших без вести людей, которые официально не признаны жертвами похищения, но, вероятно, были похищены Северной Кореей, сообщили комиссия и другие источники.

Список был отправлен в Северную Корею в феврале с просьбой подтвердить безопасность лиц, включённых в список, и гарантировать защиту их прав человека.

Ранее в этом месяце рабочая группа сообщила токийской комиссии, что в список будут добавлены 12 официально не признанных жертв, среди которых Осава Такаси, которому было 27 лет на момент его исчезновения в 1974 году на острове Садо префектуры Ниигата, и Накамура Минако, которая пропала без вести в возрасте 18 лет в Нагаоке префектуры Ниигата в 1998 году.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

