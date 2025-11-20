Останки погибшего от атомной бомбы подвергнут ДНК-анализу по волосам из памятной пагоды – власти Хиросимы
НовостиОбщество
Хиросима, 17 ноября (Jiji Press) — Останки одной из жертв атомной бомбардировки, чьи родственники до сих пор не найдены и которые хранятся в памятной пагоде в Мемориальном парке мира в районе Нака города Хиросима, впервые будут подвергнуты анализу ДНК по образцам волос для установления личности погибшего. Об этом сообщили представители городских властей 17 ноября.
В памятной пагоде покоятся останки около 70 тысяч жертв атомной бомбардировки Хиросимы американской армией в августе 1945 года, на завершающем этапе Второй мировой войны, включая 812 человек, чьи имена установлены, но родственники которых не найдены. Считается, что проведение ДНК-анализа кремированных останков крайне затруднительно, поэтому ранее такие исследования не проводились.
По данным городских властей, в мае поступил запрос от человека, предполагающего родство с погибшим. В урне с останками были обнаружены волосы, что и сделало возможным проведение анализа.
Городские власти планируют обратиться в Стоматологический университет Канагава в префектуре Канагава близ Токио для проведения анализа ДНК по волосам. «Если будет получено научное подтверждение возможности идентификации личности по волосам спустя 80 лет, мы продолжим эту работу по запросам», — заявил представитель городских властей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Хиросима атомная бомба атомная бомбардировка Jiji Press ДНК-анализ