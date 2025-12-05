TEPCO начинает шестой в 2025 финансовом году раунд сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1»
Токио, 4 декабря (Jiji Press). Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. начала шестой за 2025 финансовый год раунд сброса в море очищенной воды с повреждённой в результате катастрофы атомной электростанции «Фукусима-1» на северо-востоке Японии.
В ходе текущей операции, которая продлится до 22 декабря, около 7800 тонн очищенной воды, содержащей тритий (радиоактивное вещество), будет сброшено в Тихий океан в точке примерно в 1 километре от берега после разбавления морской водой и транспортировки по подводному туннелю.
В финансовом году, который заканчивается в марте 2026 года, TEPCO планирует сбросить в океан в общей сложности 54 600 тонн за семь раундов.
Атомная электростанция в префектуре Фукусима сильно пострадала в результате мощного землетрясения и цунами, обрушившихся на северо-восточный регион Тохоку, включая Фукусиму, в марте 2011 года.
