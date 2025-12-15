Правительство Японии обещает приложить все усилия для решения проблемы похищений людей Северной Кореей
Токио, 13 декабря (Jiji Press). Правительство Японии подтвердило свою приверженность решению давней проблемы похищения японских граждан Северной Кореей несколько десятилетий назад, при этом глава аппарата правительства Кихара Минору подчеркнул ееё неотложность.
«Проблема похищений – это не история, а текущая проблема, которую необходимо решить сейчас», – заявил Кихара, который также является министром, ответственным за решение проблемы похищений, на симпозиуме, организованном правительством в Токио.
«При премьер-министре Такаити Санаэ я бы исчерпал все возможные средства для достижения решения проблемы, – сказал он. – Я намерен остаться последним министром, ответственным за этот вопрос».
Иидзука Коитиро, генеральный секретарь группы семей похищенных Северной Кореей, заявил: «Проблему похищений и проблему ядерной и ракетной программ Пхеньяна следует разделять, и первоочередной задачей должно быть решение проблемы похищений».
Иидзука обратился с просьбой о воссоединении со своей матерью, Тагути Яэко, которая была похищена в возрасте 22 лет, когда ему был один год.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
