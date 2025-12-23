TEPCO закончила шестой в 2025 финансовом году раунд сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1»

Новости

Фукусима, 22 декабря (Jiji Press). Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. сообщила о завершении шестого в этом финансовом году сброса очищенной воды со своей повреждённой атомной электростанции «Фукусима-1» на северо-востоке Японии в Тихий океан.

Работы по сбросу были приостановлены после сильного землетрясения, произошедшего у берегов префектуры Аомори в ночь на 8 декабря. Работы возобновились на следующий день после полудня и завершились в соответствии с планом, сообщила энергетическая компания.

Как и в предыдущих случаях, около 7800 тонн очищенной воды, содержащей радиоактивное вещество тритий, были разбавлены морской водой и сброшены через подводный туннель в точке, расположенной примерно в 1 километре от берега.

Компания TEPCO заявила, что проведёт проверку оборудования для сброса перед запланированным последним сбросом за финансовый год, заканчивающийся в марте следующего года.

