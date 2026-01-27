Китай призвал воздержаться от поездок в Японию на период праздника Весны, ссылаясь на «нестабильную обстановку с безопасностью»
НовостиПолитика
Пекин, 26 января (Jiji Press) — Министерство иностранных дел Китай 26 января выпустило уведомление с призывом к гражданам КНР воздержаться от поездок в Япония в период праздника Весны (Лунный Новый год). Праздничные каникулы в этом году продлятся девять дней — с 15 по 23 февраля, и данный период традиционно считается сезоном зарубежных путешествий для китайских туристов.
В уведомлении китайская сторона утверждает, что «ситуация с общественной безопасностью в Японии нестабильна» и что участились преступления против граждан Китая. Также упоминаются землетрясения, происходящие в различных регионах Японии. В Пекине заявляют, что китайские граждане в Японии «сталкиваются с угрозами», и призывают отказаться от поездок.
Правительство во главе с Си Цзиньпином резко отреагировало на высказывания премьер-министра Японии Такаяити Санаэ, касающиеся возможной чрезвычайной ситуации вокруг Тайваня. В качестве ответной меры Пекин уже выпускал аналогичные уведомления в ноябре и декабре прошлого года; нынешний призыв стал третьим по счёту.
После первого уведомления поток туристов из Китая в Японию заметно сократился. По имеющимся данным, в декабре число посетителей из КНР снизилось примерно на 45% по сравнению с тем же месяцем годом ранее.
Кроме того, по сообщениям местных СМИ, после публикации последнего уведомления китайские авиакомпании продлили срок бесплатной отмены авиабилетов на рейсы в Японию до 24 октября вместо первоначально установленной даты 28 марта.
