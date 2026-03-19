«Китай не планирует вторжения на Тайвань в 2027 году» – заявления Такаити Санаэ названы «значительным сдвигом» для действующего премьер-министра Японии　

Новости

Вашингтон, 18 марта (Jiji Press) – Директорат национальной разведки США опубликовал ежегодный доклад об угрозах, в котором отмечается, что «руководство Китая в настоящее время не планирует осуществить вторжение на Тайвань в 2027 году». Кроме того, в документе говорится, что высказывания действующего премьер-министра Японии Такаити Санаэ относительно возможного тайваньского кризиса стали «значительным сдвигом» для действующего премьер-министра Японии.

В докладе подчёркивается, что «китайское руководство не устанавливало фиксированных сроков для объединения с Тайванем». Кроме того, в нём отмечается, что «китайские официальные лица осознают чрезвычайную сложность проведения амфибийной операции против Тайваня и понимают, что в случае вмешательства США подобная операция с высокой вероятностью потерпит неудачу».

В ноябре прошлого года в ходе парламентских слушаний Такаити Санаэ заявила, что тайваньский кризис может представлять для Японии так называемую «ситуацию, угрожающую существованию государства» – то есть обстоятельства, при которых страна вправе воспользоваться правом на коллективную самооборону. В докладе эти слова охарактеризованы как «значительный сдвиг для действующего премьер-министра Японии». По оценке авторов доклада, Китай, по всей видимости, обеспокоен тем, что высказывания премьер-министра могут придать дополнительный импульс движению за независимость Тайваня.

В документе предупреждается, что в течение 2026 года Пекин, вероятно, будет усиливать многоплановое давление на Японию – как для того, чтобы наказать её за подобные заявления, так и для того, чтобы удержать другие страны от аналогичных высказываний о возможном участии в тайваньском кризисе. В частности, ожидается усиление военной активности Китая вблизи островов Сэнкаку в японской префектуре Окинава, на которые Пекин также претендует.













[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

