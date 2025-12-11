Истоки тайваньской проблемы: Совместное заявление Японии и Китая 1972 годаПолитика
Часто говорят: «В сложных ситуациях следует вернуться к истокам». Это справедливо и для проблемы Тайваня:мнеобходимо обратиться к фундаменту современных японо-китайских отношений. Речь идёт о Совместном заявлении, опубликованном правительствами обеих стран в 1972 году при нормализации дипломатических отношений. В пункте 3 этого документа, опубликованного больше полувека назад, говорится:
Правительство Китайской Народной Республики вновь заявляет, что Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР. Правительство Японии полностью понимает и уважает эту позицию КНР и твёрдо придерживается своей позиции в соответствии с пунктом 8 Потсдамской декларации.
Согласно этому заявлению, Япония должна не только понимать, но и уважать позицию Китая. Следовательно, японское правительство не должно совершать действий и делать заявления, противоречащие позиции Китая.
Это означает, что японское правительство не должно вести себя так, словно Тайвань не является частью КНР. Конкретно речь идёт о необходимости воздерживаться от слов и действий, которые могли бы быть восприняты как официальное признание Тайваня самостоятельной политической силой на международной арене.
Таким образом, при том, что экономические, культурные и спортивные обмены на частном уровне допустимы, предполагается, что представители японского правительства должны воздерживаться от шагов и высказываний, обладающих ярко выраженным политическим смыслом.
Исходя из этого, высокопоставленные японские чиновники, в том числе при проведении встреч с тайваньскими политическими лидерами в официальных форматах, должны тщательно учитывать время, место и характер своих действий и высказываний. В свете сказанного неудивительно, что недавние публичные заявления и действия премьер-министра Такаити вызвали у Китая неодобрение. Японское правительство должно последовательно придерживаться позиции уважения китайской точки зрения на тайваньский вопрос.
С другой стороны, китайской стороне также важно правильно понимать смысл другой части Совместного заявления. А именно того положения, что японское правительство твёрдо придерживается позиции, изложенной в пункте 8 Потсдамской декларации. Говоря простым языком, этот пункт означает, что Япония лишь отказалась от Тайваня как от своей территории в момент капитуляци и, но вопрос о том, кому он должен принадлежать, должен решаться на международном уровне странами-союзниками. Это подразумевает признание того, что тайваньский вопрос не может быть решён Китаем в одностороннем порядке и является международной проблемой. Китайскому правительству следует чётко понимать эту позицию Японии.
Кроме того, и Совместное заявление, и заключённый позднее Договор о мире и дружбе между между Японией и Китаем закрепляют обязательство сторон «разрешать все споры во взаимных отношениях мирными средствами и не прибегать к применению силы или угрозе силой». Следовательно, когда вокруг Тайваня как международной проблемы возникают споры, Китай не должен стремиться к их силовому решению. Япония, в свою очередь, также должна воздерживаться от применения силы и разрешать споры мирными средствами.
Если в действиях и заявлениях премьер-министра Такаити или в ответной реакции китайского правительства обнаружатся моменты, противоречащие духу Совместного заявления, обеим странам следует переосмыслить свои подходы в соответствии с его духом.
Фотография к заголовку: премьер-министр Японии Танака Какуэй обменивается документами с премьером Госсовета КНР Чжоу Эньлаем (справа) после подписания Совместного заявления в Доме народных собраний в Пекине, 29 сентября 1972 года (Kyodo)
