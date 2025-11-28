Японское правительство опровергает сообщение WSJ о телефонном разговоре лидеров, назвав его «несоответствующим фактам»
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 27 ноября 2025 года (Jiji Press) – Главный секретарь кабинета министров Кихара Минору в четверг опроверг сообщение газеты The Wall Street Journal о том, что президент США Дональд Трамп посоветовал премьер-министру Японии Такаити Санаэ не провоцировать Китай по вопросу Тайваня.
«Таких фактов нет», – заявил Кихара на пресс-конференции, добавив, что правительство направило протест американскому изданию.
Согласно материалу WSJ, подготовленному на основе информации от японских и американских официальных лиц, Трамп во время телефонного разговора посоветовал Такаити смягчить тон по вопросу о суверенитете Тайваня. Кихара назвал это утверждение неверным.
При этом японское правительство не требует от издания отозвать статью. Газета также сообщала, что, хотя Трамп и призывал к более сдержанной риторике по данному вопросу, он не требовал от Такаити полностью отозвать её парламентское заявление по Тайваню, которое вызвало гнев Пекина. Кихара этот аспект не комментировал.
На утренней пресс-конференции 27 ноября, когда Кихару спросили о достоверности публикации, он отказался отвечать, сославшись на то, что детали телефонного разговора относятся к сфере «дипломатического обмена». Однако позднее, днём, он изменил позицию и объявил об опровержении, пояснив, что это решение было принято после того, как «правительство получило многочисленные запросы» и «посчитало необходимым внести ясность».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Посланник США поддерживает премьер-министра Японии Такаити и критикует Китай
- Как подготовить Японию к непосредственной угрозе кризиса при чрезвычайной ситуации с Тайванем?
- Китай призывает граждан не посещать Японию
- Китай предостерегает граждан от поездок на учёбу в Японию
- Китай снова приостановит импорт японской рыбной продукции
- Китай раскритиковал Японию в ООН за высказывания Такаити о Тайване
- Япония критикует Китай за нескоординированную подачу в СМИ информации о двусторонней встрече
- Япония протестует против публикации в социальных сетях, касающейся высказывания Такаити о Тайване
- Сообщается, что премьеры японских фильмов в Китае отложены
- Премьер-министр Китая не встретится с Такаити на саммите G20
- Китай предостерегает граждан от поездок на учёбу в Японию
- Китай вызвал японского посла для выражения протеста из-за заявления премьер-министра о тайваньском кризисе
- МИД Китая призывает Такаити отказаться от своих слов о Тайване
- Правительство не изменит официальную позицию по «критической ситуации для выживания» в связи с заявлением премьера Такаити
- Трамп призвал Такаити воздержаться от провокаций в адрес Китая по вопросу Тайваня: WSJ
Китай США Япония-Китай Такаити Санаэ Тайвань Jiji Press Трамп вопрос Тайваня