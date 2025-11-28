Японское правительство опровергает сообщение WSJ о телефонном разговоре лидеров, назвав его «несоответствующим фактам»

Новости

Токио, 27 ноября 2025 года (Jiji Press) – Главный секретарь кабинета министров Кихара Минору в четверг опроверг сообщение газеты The Wall Street Journal о том, что президент США Дональд Трамп посоветовал премьер-министру Японии Такаити Санаэ не провоцировать Китай по вопросу Тайваня.

«Таких фактов нет», – заявил Кихара на пресс-конференции, добавив, что правительство направило протест американскому изданию.

Согласно материалу WSJ, подготовленному на основе информации от японских и американских официальных лиц, Трамп во время телефонного разговора посоветовал Такаити смягчить тон по вопросу о суверенитете Тайваня. Кихара назвал это утверждение неверным.

При этом японское правительство не требует от издания отозвать статью. Газета также сообщала, что, хотя Трамп и призывал к более сдержанной риторике по данному вопросу, он не требовал от Такаити полностью отозвать её парламентское заявление по Тайваню, которое вызвало гнев Пекина. Кихара этот аспект не комментировал.

На утренней пресс-конференции 27 ноября, когда Кихару спросили о достоверности публикации, он отказался отвечать, сославшись на то, что детали телефонного разговора относятся к сфере «дипломатического обмена». Однако позднее, днём, он изменил позицию и объявил об опровержении, пояснив, что это решение было принято после того, как «правительство получило многочисленные запросы» и «посчитало необходимым внести ясность».







