Ким Ё Чжон отвергла возможность саммита Японии и КНДР
Новости Политика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Сеул, 23 марта (Jiji Press) – Ким Ё Чжон, заведующая отделом по общим вопросам ЦК Трудовой партии Кореи и младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, 23 марта выступила с заявлением, в котором отвергла возможность проведения саммита между Японией и КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Поводом для заявления стала позиция премьер-министра Японии Такаити Санаэ, которая на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 19 марта выразила готовность к проведению переговоров на высшем уровне с Ким Чен Ыном. Это первый случай, когда высокопоставленный представитель КНДР официально обозначил позицию страны по возможному двустороннему саммиту с момента прихода к власти правительства Такаити в октябре прошлого года.
«Это полностью моя личная позиция, но я не хочу видеть японского премьер-министра приезжающим в Пхеньян», – заявила Ким Ё Чжон.
Явно имея в виду проблему японских граждан, похищенных Северной Кореей, она подчеркнула: если Япония намерена решить «одностороннюю проблему, которую мы не признаём», руководство страны не имеет ни намерения встречаться с японским премьер-министром, ни желания даже видеть его.
Кроме того, Ким Ё Чжон потребовала, чтобы Япония приняла северокорейскую позицию о том, что «вопрос похищений уже решён», заявив: «Для того чтобы лидеры двух стран встретились, Японии прежде необходимо твёрдо решиться порвать с устаревшими привычками и практикой». Нынешний курс правительства Такаити она охарактеризовала как движение «в прямо противоположном направлении».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Похищение граждан Японии Северной Кореей: хронология событий
- 17 японских граждан, официально признанных похищенными Северной Кореей
- Почему вопрос о похищениях людей Северной Кореей не решен до сих пор, через 45 лет после первого инцидента и более 20 лет после японско-северокорейского саммита? (Часть 1)
- Похищенная в 13-летнем возрасте Ёкота Мэгуми, до конца жизни не терявший надежды отец и продолжающая страдать 87-летняя мать (Часть 2)
- Рецензия на книгу: правда о проблеме похищений, впервые раскрытая жертвой через 24 года после возвращения на родину в книге «Похищения японцев» Хасуикэ Каору
- Премьер-министр Японии Такаити вновь выразила готовность встретиться с северокорейским лидером
- Дональд Трамп встретился с семьями похищенных японцев
Северная Корея / КНДР Jiji Press КНДР похищение японцев Такаити Северная