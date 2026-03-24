Ким Ё Чжон отвергла возможность саммита Японии и КНДР

Сеул, 23 марта (Jiji Press) – Ким Ё Чжон, заведующая отделом по общим вопросам ЦК Трудовой партии Кореи и младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, 23 марта выступила с заявлением, в котором отвергла возможность проведения саммита между Японией и КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Поводом для заявления стала позиция премьер-министра Японии Такаити Санаэ, которая на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 19 марта выразила готовность к проведению переговоров на высшем уровне с Ким Чен Ыном. Это первый случай, когда высокопоставленный представитель КНДР официально обозначил позицию страны по возможному двустороннему саммиту с момента прихода к власти правительства Такаити в октябре прошлого года.

«Это полностью моя личная позиция, но я не хочу видеть японского премьер-министра приезжающим в Пхеньян», – заявила Ким Ё Чжон.

Явно имея в виду проблему японских граждан, похищенных Северной Кореей, она подчеркнула: если Япония намерена решить «одностороннюю проблему, которую мы не признаём», руководство страны не имеет ни намерения встречаться с японским премьер-министром, ни желания даже видеть его.

Кроме того, Ким Ё Чжон потребовала, чтобы Япония приняла северокорейскую позицию о том, что «вопрос похищений уже решён», заявив: «Для того чтобы лидеры двух стран встретились, Японии прежде необходимо твёрдо решиться порвать с устаревшими привычками и практикой». Нынешний курс правительства Такаити она охарактеризовала как движение «в прямо противоположном направлении».

