Похищенная в 13-летнем возрасте Ёкота Мэгуми, до конца жизни не терявший надежды отец и продолжающая страдать 87-летняя мать (Часть 2)

Похищения Северной Кореей граждан Японии

Время не стоит на месте, а вопрос о похищенных Северной Кореей гражданах Японии по-прежнему находится в тупике. Наиболее нашумевшей и символичной стала история с похищением Ёкоты Мэгуми, украденной в 13-летнем возрасте. Ее отец Сигэру (скончался в 2020 году) и мать Сакиэ, не теряя веры в то, что она жива, никогда не прекращали добиваться возвращения дочери на родину, но этого пока так и не произошло. Давайте еще раз вспомним подробности истории, насчитывающей более 40 лет.

«Словно призраки унесли»: бесследное исчезновение Мэгуми

Это случилось в самый обычный, ничем не примечательный день. Пятнадцатого ноября 1977 года Ёкота Мэгуми – 13-летняя ученица первого класса неполной средней школы позавтракала вместе со своими родными и отправилась на учебу. На уроках тоже не было ничего примечательного, а после Мэгуми позанималась в спортивной секции – поиграла в бадминтон. Но по пути домой из школы девочка пропала без следа, словно ее призраки унесли.

Так неожиданно исчезла веселая и энергичная девочка. Полиция не жалела усилий для ее поисков, выстраивая самые разные версии – попала в аварию, заманил негодяй, убежала из дома и так далее, но поиски так ни к чему и не привели. Отец Сигэру и мать Сакиэ, тоскуя, бродили по морскому берегу в надежде, что сыщется хоть какую-то ниточка, которая могла бы привести к разгадке. Каждый раз, когда на побережье японского моря находили неопознанное тело, им приходилось участвовать в опознании, и каждый раз оказывалось, что это другой человек. По признанию Сакиэ, она совсем отчаялась и каждый день задумывалась о смерти. Об этом она признается в книге «Завещание для Мэгуми», в основу которой легли интервью, взятые Исидакой Кэнди (вышла в издательстве «Гэнтося» в 2012 году).

Интервью, взятое телепродюсером – подсказка для прояснения ситуации

Ситуация сдвинулась с места с наступлением 1990-х годов. Поводом стало интервью, взятое продюсером бюро новостей телвещания «Асахи» Исидакой Кэндзи. Он освещал «программу репатриации» северокорейских граждан из Японии, которая продолжалась с 1950-х годов. Как выяснилось, многие тех, кто вернулся в Северную Корею, пропали без вести. Занимаясь сбором материалов, Исидака обнаружил, что северокорейские агенты похищали граждан Японии.

В 1995 году вышла документальная программа «Из темных волн. Тайные операции Северной Кореи против Южной». В ней сообщалось о том, что Хара Тадааки, который работал поваром в ресторане китайской кухни в Осаке, был похищен в 1980 году. Его похитил Син Кван Су – крупная фигура северокорейского шпионажа. Он выдавал себя за Хару после похищения, занимаясь оперативной работой в Японии и других странах Азии.

В феврале 1995 года Исидака узнал, что соучастник деяний Син Кван Су, некто Ким Гиль Ук, условно освобожден и проживает на южнокорейском острове Чеджу. Исидака лично взял интервью у этого человека. Ким расплакался прямо на улице и признался в похищении Хары. После этого в эфир вышла передача, в которой сообщалось, что теперь не осталось сомнений по поводу судьбы 13 исчезнувших граждан Японии, в том числе трех пар, пропавших без вести с побережья Японского моря, а также Аримото Кэйко, которая исчезла во время зарубежной стажировки в Лондоне. Вот что говорит об этом Исидака.

Даже после того, как передача вышла в общенациональный эфир, другие СМИ за тему похищений не взялись, и японское правительство тоже не проявило интереса. Но посмотревший передачу редактор другого СМИ порекомендовал мне сделать из этой истории книгу, и я продолжил самостоятельно заниматься сбором материала. В процессе я узнал, что девочка-первоклассница неполной средней школы, похищенная в 1970-е годы, до сих пор жива и находится в Северной Корее. Об этом сообщил южнокорейской разведке перебежавший в Южную Корею северокорейский шпион.

То, что девушка, о которой идет речь – Ёкота Мэгуми, удалось установить в январе 1997 года. В 1996-м, когда Исидака написал для одного из специализированных южнокорейских журналов статью, в которой впервые затронул вопрос о похищении девочки, всплыли сведения о том, что пропавшая без вести Мэгуми жива.

Впервые услышав рассказ Исидаки, Сигэру и верил, и не верил. В этом повествовании обращала на себя внимание одна деталь – то, что похищенная девочка – «одна из двух детей-близнецов». У Мэгуми действительно есть брат-близнец, причем о том, что она и брат являются близнецами, ранее нигде не сообщалось. Позднее Сакиэ, которая вместе с Сигэру встретилась с Исидакой, вспоминала в книге «Завещание для Мэгуми», что она никак не могла унять дрожь от волнения.

Привлечение внимания общества с созданием Комитета родственников

Когда СМИ сообщили, что Мэгуми была похищена в Северную Корею, по призыву родственников жертв похищений со всей страны Исидака вместе с другими активистами учредили Комитет взаимодействия родственников похищенных Северной Кореей (далее Комитет родственников). В августе того же года они передали в резиденцию премьер-министра петицию, под которой было собрано 500 тыс. подписей, после чего вопрос похищений стали то и дело поднимать СМИ. Доказательств похищений к тому времени было собрано вполне достаточно. Тем мне менее Северная Корея продолжала упорствовать, заявляя, что утверждения о похищениях – не более чем фабрикация.

Как уже рассказывалось в первой части данного материала, ситуация резко изменилась благодаря визиту в Пхеньян премьер-министра Японии Коидзуми Дзюнъитиро, состоявшемуся 17 сентября 2002 года. Ким Чен Ир признал факт похищений и принес извинения. На родину удалось вернуть пятерых похищенных.

Однако в переданных списках остающихся в живых Мэгуми не оказалось. В отношении 13 лиц, которые японская сторона официально считала жертвами похищений на тот момент, Северная Корея тогда сообщила, что 8 человек, в том числе Мэгуми, уже умерли, а один никогда не пересекал границу Северной Кореи. К числу четверых, остающихся в живых, добавилась Сога Хитоми, в отношении которой японская сторона не обращалась с требованием расследования, и на родину вернулись всего пятеро.



Предоставленные Ёкотой Сигэру фотография похищенной Ёкоты Мэгуми и снимки, переданные Северной Кореей (© Jiji Press)

Что же касается Ёкоты Мэгуми, северокорейская сторона пояснила, что эта девушка вышла замуж за выходца из Южной Кореи, перебежавшего в Северную Корею, по имени Ким Ён Нам, родила ребенка, а после «покончила с собой». Сигэру, даже будучи шокирован этим сообщением, принял участие в пресс-конференции вместе с представителем комитета родственников, и сказал следующее.

(Что касается Мэгуми,) результат, к сожалению, сводится к сообщению, что она мертва. Сообщается, что она вышла замуж и родила дочь. Но ведь до сих пор Северная Корея утверждала, что не похищала её. Им нельзя верить. Тем не менее мы хотим пожелать всем, кто получил вести о том, что их близкие живы и здоровы, без стеснения и от души этому порадоваться.

И все-таки надежда оставалась. Как выяснилось, свидетельства о смерти восьми человек, которые предоставила Северная Корея, вызывают сомнения. Вот что сказал по этому поводу Исидака.

Свидетельства о смерти были спешно подготовлены в 2002 году во время визита направленной японским правительством делегации по расследованию; они сплошь неестественны, в частности, смерть подтверждена в одной и той же больнице, хотя время и место смерти у всех этих людей указаны разные. К тому же северокорейская сторона с самого начала сообщала, что Мэгуми скончалась в 1993 году, но впоследствии, когда вернувшиеся на родину похищенные свидетельствовали, что она была жива и позднее, Северная Корея изменила позицию и стала утверждать, что смерь произошла в 1994 году. Такая странная реакция указывает на то, что Мэгуми, возможно, еще жива.

Японское правительство, опираясь на голоса ассоциации родственников, требующих полной ясности, потребовало от Северной Кореи провести повторное расследование. В ноябре 2004 года Северная Корея предоставила японскому правительству прах и фотографии, которые, как утверждалось, хранились у Ким Ён Нама. Но поскольку японская сторона, проделав генетический анализ, определила, что останки не принадлежат Мэгуми, японское правительство официально заключило, что передан прах другого человека.

Отмечают также, что в принципе в Северной Корее общераспространенной является практика захоронения тел усопших, и само по себе то, что тело было кремировано, представляется подозрительным. Более того, согласно объяснениям северокорейской стороны, Ким Ён Нам по прошествии трех лет после смерти Мэгуми провел эксгумацию ее останков и кремировал их, после чего хранил у себя дома, что представляется совсем уж неестественным.

Почему Мэгуми не позволили вернуться на родину?

Отчего же Северная Корея столь упорно скрывает правду о Мэгуми? По сообщениям некоторых СМИ, есть сведения о том, что Мэгуми обучала японскому языку детей Ким Чен Ира (скончавшегося в 2011 году). Возможно, северокорейская сторона не желает проливать свет на судьбу Мэгуми, поскольку той слишком много известно о внутренних делах клана Кимов – одной из наиболее тщательно оберегаемых государственных тайн северокорейского государства.

В марте 2014 года Сигэру и Сакиэ встретились в столице Монголии Улан-Баторе с Ким Ун Гён, дочерью Мэгуми и своей внучкой. Они провели вместе 5 дней. Во время японо-корейского саммита в 2002 году Ун Гён предстала перед представителями СМИ, сообщив со слезами на глазах, что ей очень хочется, чтобы бабушка и дедушка приехали к ней. Ким Ун Гён, которой в 2002 году было 15 лет, отправилась в Монголию не одна – она привезла с собой на встречу с Сигэру и Сакиэ свою 10-месячную дочь, их правнучку.



Сакиэ с правнучкой на руках (снимок предоставил Арита Ёсио) (© Jiji Press)

Убедительных доказательств смерти Мэгуми предоставлено не было, судьба ее и сейчас неизвестна. Сигэру твердо верил в то, что его любимая дочь жива, мечтал о дне, когда вновь ее увидит, и долгие годы принимал самое деятельное участие в работе комитета родственников, но в 2020 году этот человек скончался от старости, а его заветная мечта так и не исполнилась. Ему было 87 лет. Политики, смелые лишь на словах, фактически бездействуют, и, безусловно, очень стыдно, что жизнь этого человека закончилась так безрадостно, – констатирует Исидака.

В феврале 2023 года, Сакиэ, одногодке Сигэру, исполнилось 87 лет. В последнее время она стала жаловаться на здоровье, ей приходится лечиться в больнице. Во время интервью, состоявшегося в мае, она призналась, что незадолго до того, когда она была дома, глаза ей застило белой пеленой, случился приступ сильного сердцебиения. И она взмолилась: «О, боги, до чего же мне тяжело, дайте сил продержаться!» Желая показать, что не теряет веры в то, что вопрос похищений будет решен, она сказала корреспондентам: «Единственное, что меня поддерживает – это стремление спасти мою Мэгуми».

Времени остается меньше с каждым днем не только у родителей Ёкота, но и у других родных и близких тех людей, которые стали жертвами похищения. В феврале 2020 года в возрасте 94 лет скончалась Каёко, мать Аримото Кэйко. Старший брат Тагути Яэко – Иидзука Сигэо, который возглавил комитет родственников после смерти Сигэру, скончался в декабре 2021 года. На пресс-конференции старший сын Тагути Яэко, Иидзука Коитиро, комментируя ситуацию, в которой его мать так и не получила возможности вернуться домой, призвал японское правительство работать над решением всерьез.



Иидзука Коитиро (слева), которого после похищения Тагути Яэко вырастил ее старший брат Сигэо (справа) на фоне фотографии Яэко. Снимок сделан в апреле 2005 года (© Jiji Press)

В мае премьер-министр Японии Кисида Фумио, выступая на митинге по вопросу похищений, заявил, что настало время, когда необходимо решительно изменить ситуацию, что он намерен непосредственно руководить переговорами высокого уровня с тем, чтобы добиться скорейшего проведения (японо-северокорейской) встречи на высшем уровне. Однако каких-либо конкретных действий пока не заметно. Удастся ли добиться результата, или все сведется к одним лишь лозунгам? Вот в чем состоит вопрос в данный момент.

В будущем году Мэгуми, которую похитили в 13-летнем возрасте, исполнится 60 лет. Прошло уже почти полвека, и каждый год этой истории неимоверно жесток.

Фотография к заголовку: Ёкота Сакиэ дает интервью в канун трехлетней годовщины смерти мужа Сигэру, 30 мая 2023 г., город Кавасаки (© Jiji Press)

Подготовка материала и текст: Нисиока Тифуми, редакция POWER NEWS

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