Похищения Северной Кореей граждан Японии
Похищенная в 13-летнем возрасте Ёкота Мэгуми, до конца жизни не терявший надежды отец и продолжающая страдать 87-летняя мать (Часть 2)Политика Общество
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«Словно призраки унесли»: бесследное исчезновение Мэгуми
Это случилось в самый обычный, ничем не примечательный день. Пятнадцатого ноября 1977 года Ёкота Мэгуми – 13-летняя ученица первого класса неполной средней школы позавтракала вместе со своими родными и отправилась на учебу. На уроках тоже не было ничего примечательного, а после Мэгуми позанималась в спортивной секции – поиграла в бадминтон. Но по пути домой из школы девочка пропала без следа, словно ее призраки унесли.
Так неожиданно исчезла веселая и энергичная девочка. Полиция не жалела усилий для ее поисков, выстраивая самые разные версии – попала в аварию, заманил негодяй, убежала из дома и так далее, но поиски так ни к чему и не привели. Отец Сигэру и мать Сакиэ, тоскуя, бродили по морскому берегу в надежде, что сыщется хоть какую-то ниточка, которая могла бы привести к разгадке. Каждый раз, когда на побережье японского моря находили неопознанное тело, им приходилось участвовать в опознании, и каждый раз оказывалось, что это другой человек. По признанию Сакиэ, она совсем отчаялась и каждый день задумывалась о смерти. Об этом она признается в книге «Завещание для Мэгуми», в основу которой легли интервью, взятые Исидакой Кэнди (вышла в издательстве «Гэнтося» в 2012 году).
Интервью, взятое телепродюсером – подсказка для прояснения ситуации
Ситуация сдвинулась с места с наступлением 1990-х годов. Поводом стало интервью, взятое продюсером бюро новостей телвещания «Асахи» Исидакой Кэндзи. Он освещал «программу репатриации» северокорейских граждан из Японии, которая продолжалась с 1950-х годов. Как выяснилось, многие тех, кто вернулся в Северную Корею, пропали без вести. Занимаясь сбором материалов, Исидака обнаружил, что северокорейские агенты похищали граждан Японии.
В 1995 году вышла документальная программа «Из темных волн. Тайные операции Северной Кореи против Южной». В ней сообщалось о том, что Хара Тадааки, который работал поваром в ресторане китайской кухни в Осаке, был похищен в 1980 году. Его похитил Син Кван Су – крупная фигура северокорейского шпионажа. Он выдавал себя за Хару после похищения, занимаясь оперативной работой в Японии и других странах Азии.
В феврале 1995 года Исидака узнал, что соучастник деяний Син Кван Су, некто Ким Гиль Ук, условно освобожден и проживает на южнокорейском острове Чеджу. Исидака лично взял интервью у этого человека. Ким расплакался прямо на улице и признался в похищении Хары. После этого в эфир вышла передача, в которой сообщалось, что теперь не осталось сомнений по поводу судьбы 13 исчезнувших граждан Японии, в том числе трех пар, пропавших без вести с побережья Японского моря, а также Аримото Кэйко, которая исчезла во время зарубежной стажировки в Лондоне. Вот что говорит об этом Исидака.
Даже после того, как передача вышла в общенациональный эфир, другие СМИ за тему похищений не взялись, и японское правительство тоже не проявило интереса. Но посмотревший передачу редактор другого СМИ порекомендовал мне сделать из этой истории книгу, и я продолжил самостоятельно заниматься сбором материала. В процессе я узнал, что девочка-первоклассница неполной средней школы, похищенная в 1970-е годы, до сих пор жива и находится в Северной Корее. Об этом сообщил южнокорейской разведке перебежавший в Южную Корею северокорейский шпион.
То, что девушка, о которой идет речь – Ёкота Мэгуми, удалось установить в январе 1997 года. В 1996-м, когда Исидака написал для одного из специализированных южнокорейских журналов статью, в которой впервые затронул вопрос о похищении девочки, всплыли сведения о том, что пропавшая без вести Мэгуми жива.
Впервые услышав рассказ Исидаки, Сигэру и верил, и не верил. В этом повествовании обращала на себя внимание одна деталь – то, что похищенная девочка – «одна из двух детей-близнецов». У Мэгуми действительно есть брат-близнец, причем о том, что она и брат являются близнецами, ранее нигде не сообщалось. Позднее Сакиэ, которая вместе с Сигэру встретилась с Исидакой, вспоминала в книге «Завещание для Мэгуми», что она никак не могла унять дрожь от волнения.
Привлечение внимания общества с созданием Комитета родственников
Когда СМИ сообщили, что Мэгуми была похищена в Северную Корею, по призыву родственников жертв похищений со всей страны Исидака вместе с другими активистами учредили Комитет взаимодействия родственников похищенных Северной Кореей (далее Комитет родственников). В августе того же года они передали в резиденцию премьер-министра петицию, под которой было собрано 500 тыс. подписей, после чего вопрос похищений стали то и дело поднимать СМИ. Доказательств похищений к тому времени было собрано вполне достаточно. Тем мне менее Северная Корея продолжала упорствовать, заявляя, что утверждения о похищениях – не более чем фабрикация.
Как уже рассказывалось в первой части данного материала, ситуация резко изменилась благодаря визиту в Пхеньян премьер-министра Японии Коидзуми Дзюнъитиро, состоявшемуся 17 сентября 2002 года. Ким Чен Ир признал факт похищений и принес извинения. На родину удалось вернуть пятерых похищенных.
Однако в переданных списках остающихся в живых Мэгуми не оказалось. В отношении 13 лиц, которые японская сторона официально считала жертвами похищений на тот момент, Северная Корея тогда сообщила, что 8 человек, в том числе Мэгуми, уже умерли, а один никогда не пересекал границу Северной Кореи. К числу четверых, остающихся в живых, добавилась Сога Хитоми, в отношении которой японская сторона не обращалась с требованием расследования, и на родину вернулись всего пятеро.
Что же касается Ёкоты Мэгуми, северокорейская сторона пояснила, что эта девушка вышла замуж за выходца из Южной Кореи, перебежавшего в Северную Корею, по имени Ким Ён Нам, родила ребенка, а после «покончила с собой». Сигэру, даже будучи шокирован этим сообщением, принял участие в пресс-конференции вместе с представителем комитета родственников, и сказал следующее.
(Что касается Мэгуми,) результат, к сожалению, сводится к сообщению, что она мертва. Сообщается, что она вышла замуж и родила дочь. Но ведь до сих пор Северная Корея утверждала, что не похищала её. Им нельзя верить. Тем не менее мы хотим пожелать всем, кто получил вести о том, что их близкие живы и здоровы, без стеснения и от души этому порадоваться.
И все-таки надежда оставалась. Как выяснилось, свидетельства о смерти восьми человек, которые предоставила Северная Корея, вызывают сомнения. Вот что сказал по этому поводу Исидака.
Свидетельства о смерти были спешно подготовлены в 2002 году во время визита направленной японским правительством делегации по расследованию; они сплошь неестественны, в частности, смерть подтверждена в одной и той же больнице, хотя время и место смерти у всех этих людей указаны разные. К тому же северокорейская сторона с самого начала сообщала, что Мэгуми скончалась в 1993 году, но впоследствии, когда вернувшиеся на родину похищенные свидетельствовали, что она была жива и позднее, Северная Корея изменила позицию и стала утверждать, что смерь произошла в 1994 году. Такая странная реакция указывает на то, что Мэгуми, возможно, еще жива.
Японское правительство, опираясь на голоса ассоциации родственников, требующих полной ясности, потребовало от Северной Кореи провести повторное расследование. В ноябре 2004 года Северная Корея предоставила японскому правительству прах и фотографии, которые, как утверждалось, хранились у Ким Ён Нама. Но поскольку японская сторона, проделав генетический анализ, определила, что останки не принадлежат Мэгуми, японское правительство официально заключило, что передан прах другого человека.
Отмечают также, что в принципе в Северной Корее общераспространенной является практика захоронения тел усопших, и само по себе то, что тело было кремировано, представляется подозрительным. Более того, согласно объяснениям северокорейской стороны, Ким Ён Нам по прошествии трех лет после смерти Мэгуми провел эксгумацию ее останков и кремировал их, после чего хранил у себя дома, что представляется совсем уж неестественным.
Почему Мэгуми не позволили вернуться на родину?
Отчего же Северная Корея столь упорно скрывает правду о Мэгуми? По сообщениям некоторых СМИ, есть сведения о том, что Мэгуми обучала японскому языку детей Ким Чен Ира (скончавшегося в 2011 году). Возможно, северокорейская сторона не желает проливать свет на судьбу Мэгуми, поскольку той слишком много известно о внутренних делах клана Кимов – одной из наиболее тщательно оберегаемых государственных тайн северокорейского государства.
В марте 2014 года Сигэру и Сакиэ встретились в столице Монголии Улан-Баторе с Ким Ун Гён, дочерью Мэгуми и своей внучкой. Они провели вместе 5 дней. Во время японо-корейского саммита в 2002 году Ун Гён предстала перед представителями СМИ, сообщив со слезами на глазах, что ей очень хочется, чтобы бабушка и дедушка приехали к ней. Ким Ун Гён, которой в 2002 году было 15 лет, отправилась в Монголию не одна – она привезла с собой на встречу с Сигэру и Сакиэ свою 10-месячную дочь, их правнучку.
Убедительных доказательств смерти Мэгуми предоставлено не было, судьба ее и сейчас неизвестна. Сигэру твердо верил в то, что его любимая дочь жива, мечтал о дне, когда вновь ее увидит, и долгие годы принимал самое деятельное участие в работе комитета родственников, но в 2020 году этот человек скончался от старости, а его заветная мечта так и не исполнилась. Ему было 87 лет. Политики, смелые лишь на словах, фактически бездействуют, и, безусловно, очень стыдно, что жизнь этого человека закончилась так безрадостно, – констатирует Исидака.
В феврале 2023 года, Сакиэ, одногодке Сигэру, исполнилось 87 лет. В последнее время она стала жаловаться на здоровье, ей приходится лечиться в больнице. Во время интервью, состоявшегося в мае, она призналась, что незадолго до того, когда она была дома, глаза ей застило белой пеленой, случился приступ сильного сердцебиения. И она взмолилась: «О, боги, до чего же мне тяжело, дайте сил продержаться!» Желая показать, что не теряет веры в то, что вопрос похищений будет решен, она сказала корреспондентам: «Единственное, что меня поддерживает – это стремление спасти мою Мэгуми».
Времени остается меньше с каждым днем не только у родителей Ёкота, но и у других родных и близких тех людей, которые стали жертвами похищения. В феврале 2020 года в возрасте 94 лет скончалась Каёко, мать Аримото Кэйко. Старший брат Тагути Яэко – Иидзука Сигэо, который возглавил комитет родственников после смерти Сигэру, скончался в декабре 2021 года. На пресс-конференции старший сын Тагути Яэко, Иидзука Коитиро, комментируя ситуацию, в которой его мать так и не получила возможности вернуться домой, призвал японское правительство работать над решением всерьез.
В мае премьер-министр Японии Кисида Фумио, выступая на митинге по вопросу похищений, заявил, что настало время, когда необходимо решительно изменить ситуацию, что он намерен непосредственно руководить переговорами высокого уровня с тем, чтобы добиться скорейшего проведения (японо-северокорейской) встречи на высшем уровне. Однако каких-либо конкретных действий пока не заметно. Удастся ли добиться результата, или все сведется к одним лишь лозунгам? Вот в чем состоит вопрос в данный момент.
В будущем году Мэгуми, которую похитили в 13-летнем возрасте, исполнится 60 лет. Прошло уже почти полвека, и каждый год этой истории неимоверно жесток.
Фотография к заголовку: Ёкота Сакиэ дает интервью в канун трехлетней годовщины смерти мужа Сигэру, 30 мая 2023 г., город Кавасаки (© Jiji Press)
Подготовка материала и текст: Нисиока Тифуми, редакция POWER NEWS
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