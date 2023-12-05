Почему вопрос о похищениях людей Северной Кореей не решен до сих пор, через 45 лет после первого инцидента и более 20 лет после японско-северокорейского саммита? (Часть 1)

Похищения Северной Кореей граждан Японии

Решение задачи, которую называли одной из важнейших в своей дипломатической работе целый ряд правительств Японии, не сдвинулась с места более чем за 20 лет. Речь идет о японских гражданах, похищенных Северной Кореей. Число жертв похищений только в официально признанных японскими властями случаях составляет 17 человек, а с учетом особых случаев исчезновения людей, в которых нельзя отрицать вероятность похищения, их общее количество превышает 300. Благодаря японско-северокорейской встрече на высшем уровне 2002 года удалось добиться возвращения на родину 5 человек, но после этого переговоры зашли в тупик, в котором пребывают и поныне. Где и как найти выход из этого тупика в условиях, когда и жертвы похищений, и их родные и близкие неумолимо стареют? Давайте еще раз вспомним, что представляет собой проблема похищений.

Частые «странные происшествия» на побережьях

В 1970-х годах Япония, где в какой-то мере уже отбушевал период сверхвысоких темпов экономического роста, пожинала плоды превращения в промышленно развитую державу. Но именно в этот период мира и покоя Северная Корея развязывала свою неблаговидную «внешнюю оперативную деятельность».

Пятнадцатого августа 1978 года юноша и девушка, прогуливавшиеся в пять часов вечера на побережье Японского моря в городе Такаока префектуры Тояма, подверглись нападению четырех неизвестных мужчин, которые связали их по рукам и ногам, заткнули рты и засунули в полотняные мешки. С этими мешками преступники стали чего-то ждать у берега. По-видимому, ждали они прибытия судна с сообщниками, чтобы скрыться с места преступления.

Вдруг послышался собачий лай. Очевидно, почувствовав, что поблизости есть люди, преступники запаниковали и скрылись с места событий, бросив своих жертв лежать в мешках. Данная попытка преступления закончилась неудачей. В то время на побережье Японского моря то и дело происходили случаи, когда люди внезапно пропадали без следа, и, как полагают, многие из этих граждан Японии были похищены в Северную Корею примерно так же, как и в случае с этими юношей и девушкой. Но тогда в Японии еще не понимали, что происходят похищения со стороны Северной Кореи, к событиям в Такаоке полиция тоже отнеслась просто как к странному происшествию с неясными мотивами, и инцидент освещался в прессе и телевизионных новостях очень скромно.

Способы похищения людей были довольно разнообразны. К примеру, работника ресторанчика-рамэнной по имени Танака Минору похитил хорошо знакомый ему человек – владелец этого заведения, который оказался северокорейским агентом. В ряде случаев похищения происходили за рубежом, и к ним были так или иначе причастны японцы.

Аримото Кэйко, похищенную в 1983 году, во время стажировки в Лондоне завлекла в Данию, после чего вывезла в Северную Корею Яо Мэгуми – жена преступника, участвовавшего в 1970 году в так называемом – угоне девятью вооруженными японцами-членами левацкой группировки самолета с заложниками для бегства в Северную Корею. После этого угона преступники женились на женщинах, приехавших к ним из Японии. Эти люди стали соучастниками нескольких похищений японских граждан. Так, удалось установить, что исполнителем при похищениях в Европе Мацумото Каору и Исиоки Тоору была жена участника «инцидента с Ёдо» (угона самолёта 31 марта 1970 г., когда боевики «Красной армии Японии» захватили самолёт с позывным «Ёдо», взяв в заложники 122 пассажиров и 7 челенов экипажа; после того, как в аэропорту Фукуока и южнокорейском аэропорту Кимпхо часть пассажиров и экипажа были освобождены, 3 апреля самолет прибыл на северокорейский аэродром Мирим, и угонщики сдались северокорейским властям. – прим. перев.).

Для чего же Северной Корее понадобилось похищать японских граждан? В 1953 году с прекращением боевых действий Корейской войны Северная Корея активизировала свою шпионскую деятельность против Южной. В свою очередь южнокорейская сторона усиливала борьбу со шпионажем. В этих условиях похищенные японцы должны были обеспечивать обучение северокорейских агентов японскому языку с тем, чтобы они могли выдавать себя за японцев, проникая в Японию.

В настоящее время правительство Японии официально признает 12 случаев похищений, жертвами которых стали 17 человек. Но это не более чем верхушка айсберга. Национальная ассоциация по спасению японцев, похищенных в Северную Корею, со своей стороны, признала похищенными еще 7 человек, а другое независимое объединение – Комиссия по расследованию случаев вероятно связанных с Северной Кореей исчезновений японских граждан считает, что число лиц, в отношении которых есть вероятность того, что они стали жертвами похищений, составляет около 470. Более того, количество лиц, в отношении которых правительство Японии отмечало, «нельзя исключить возможность того, что они были похищены», достигает 873-х (по состоянию на ноябрь 2021 года). А в итоговом докладе Комиссии ООН по расследованию ситуации с соблюдением прав человека в Северной Корее (CO, опубликованном в 2014 году, отмечается: «Есть вероятность того, что в Северную Корею были похищены по меньшей мере 100 граждан Японии».

Шокирующее свидетельство Ким Хён Хи: «Японскому языку я училась у японки»

Систематическая причастность Северной Кореи к похищениям, о которой до тех пор только «подозревали», стала явной в связи со взрывом в 1987 году пассажирского авиалайнера компании Korean Air.

В связи со взрывом бомбы на борту пассажирского авиалайнера, следовавшего над Индийским океаном в Южную Корею, жертвами которого стали все пассажиры и члены экипажа, была арестована женщина – северокорейский агент по имени Ким Хён Хи.



Подозреваемая Ким Хён Хи, доставленная в сеульский аэропорт Кимпхо (Jiji Press)

Во время преступления Ким Хён Хи, пользуясь фальшивым паспортом, выдавала себя за японку, причем она бегло говорила по-японски. На следствии преступница показала: «В Северной Корее я училась японскому языку у японки, которую звали Ли У Нэ». Ким Хён Хи не спрашивала у Ли У Нэ ее настоящего имени, но поскольку в записной книжке Ли У Нэ было записано имя «Титосэ», в связи с ним всплыла история Тагути Яэко, которая в 1978 году исчезла в 22-летнем возрасте, оставив двух детей в гостинице для маленьких детей в токийском районе Синдзюку.

Титосэ – псевдоним, под которым Тагути работала в токийском кабаре «Голливуд». Когда направленный из Японии следователь показал Ким Хён Хи фотографии 15 женщин, в том числе снимок Тагути, та без сомнений выбрала фото Тагути среди всех остальных.

Когда в мае 1991 года на пресс-конференции полиция сообщила, что Ли У Нэ – это и есть Тагути, эта новость, широко распространенная средствами массовой информации, наделала в Японии много шума.

Но даже в свете этого инцидента следственные органы японского правительства действовали не слишком активно. Положение стало наконец меняться только во второй половине 1990-х годов. Вот что рассказывает журналист Исидака Кэндзи, в то время продюсер бюро новостей вещания «Асахи», который одним из первых поднимал проблему похищений.



Второй человек справа на фото – продюсер бюро новостей вещания «Асахи» Исидака Кэндзи, октябрь 2002 года, Токио, район Нагата, здание Палаты советников Парламента Японии (Jiji Press)

Исидака говорил: «В январе 1997 года, занимаясь сбором материалов, я обнаружил, что пропавшая без вести 20 лет назад ученица 1 класса неполной средней школы Ёкота Мэгуми была похищена в Северную Корею. В то время проблема похищений интересовала очень немногих японцев, но когда в феврале материал был опубликован, правительство стало проявлять интерес».

К похищению Ёкоты Мэгуми мы еще вернемся во втором выпуске этого цикла, здесь же отметим, что родители Мэгуми – отец Сигэру (ныне покойный) и мать Сакиэ возглавили деятельность, направленную на спасение жертв похищений. Ёкота Сигэру возглавил сформированный в марте 1997 года «Комитет взаимодействия родственников похищенных Северной Кореей» (далее Комитет родственников). В августе того же года они направили в резиденцию премьер-министра петицию, под которой было собрано 500 тыс. подписей, после чего вопрос похищений стал постоянно подниматься в СМИ.

Извинения Ким Чен Ира на японско-северокорейском саммите

В то время как вопрос похищений все сильнее будоражил общественное мнение в Японии, Северная Корея продолжала решительно отрицать эти преступные действия. Существенное изменение произошло после того, как в 2001 году в Японии пришло к власти правительство под руководством Коидзуми Дзюнъитиро.

По итогам негласных переговоров, проведенных начальником бюро по делам Азии и Океании Танакой Хитоси и другими представителями МИД Японии, 17 сентября 2002 года премьер-министр Коидзуми отправился в Пхеньян. Впервые премьер-министр Японии нанес визит в Северную Корею, где провел переговоры с Ким Чен Иром.



Премьер-министр Коидзуми Дзюнъитиро стал первым премьер-министром Японии, посетившим Северную Корею (Информационное агентство «Рейтер», 17 сентября 2002 г.)

Генеральный секретарь Ким Чен Ир в ходе переговоров на высшем уровне заметил: «Некоторые деятели в рядах отдельных (северокорейских) спецслужб совершили такие безрассудные поступки, вероятно, будучи ослеплены стремлением выбиться в герои» и принес свои извинения. Это стало первым официальным признанием факта похищений – моментом, когда история наконец сдвинулась с места.

Пятнадцатого октября пятеро похищенных вернулись в Японию. На родину возвратились Хасуикэ Каору и его жена Юкико (из города Касивадзаки префектуры Ниигата), Сога Хитоми (из города Садо префектуры Ниигата), Тимура Ясуси и его жена Фукиэ (из города Обама префектуры Фукуи). Все они были похищены в Северную Корею в 1973 году и наконец вновь ступили на родную землю по прошествии 24 лет. В 2004 году премьер-министр Коидзуми нанес второй визит в Северную Корею, и состоялось возвращение на родину семей этих пятерых.



Жертвы похищений, вернувшиеся из Северной Кореи 24 года спустя, спускаются по трапу из зафрахтованного правительством самолета. (15 октября 2002 года, вторая половина дня, Токио, аэропорт Ханэда)

Тем не менее до полного решения проблемы было еще очень далеко. В отношении Ёкоты Мэгуми и остальных 12 человек, официально признанных похищенными японской стороной, северокорейская сторона заявила: «Восемь из них уже умерли, а четверо не въезжали в Северную Корею». Но поскольку разъяснения северокорейской стороны и представленные ею «свидетельства» вызывают массу вопросов, японская сторона продолжает добиваться проведения повторного расследования.

Причины разворота от «признания» похищений к ужесточению позиции

Почему Северная Корея признала факт похищений? С прекращением в мире Холодной войны и распадом Советского Союза, надежно прикрывавшим Северную Корею, ситуация с продовольствием в этой стране начиная с 1990-х годов сильно ухудшилась, и Пхеньян пытался заручиться экономическим сотрудничеством со стороны Японии в обмен на прогресс в решении вопроса о похищениях. Фактически в ходе второго японско-северокорейского саммита правительство Японии обещало предоставить через международные организации 250 тыс. тонн продовольствия и медикаменты стоимостью около 10 млн долларов (впоследствии предоставление этой помощи было заморожено).

То, что после всех этих событий переговоры прервались, обусловлено также сменой политического курса Северной Кореи. Эта страна, форсировавшая ядерное развитие в качестве главного приоритета национальной обороны, в октябре 2006 года провела подземное ядерное испытание, фактически став государством, обладающим ядерным оружием, а кроме того, параллельно она занималась разработкой межконтинентальных баллистических ракет. В самой Японии тоже стали все громче звучать требования усилить давление, между тем как Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую нарушения прав человека в Северной Корее. В условиях усугубления международной изолированности Северная Корея стала более жестко придерживаться своей позиции, настаивая, что «вопрос о похищениях уже решен».

Приступившее к работе в 2012 году второе правительство под руководством премьер-министра Абэ Синдзо объявило работу с целью решить вопрос о похищениях одним из главных направлений своей политики. В качестве основы для переговоров с Северной Кореей Абэ провозгласил курс на «диалог и давление», заявив, что «без решения проблемы похищений невозможна нормализация межгосударственных отношений». Однако результатов такой подход не принес.

Самые большие ожидания возлагались на состоявшиеся в мае 2014 года японско-северокорейские межправительственные дискуссии в Стокгольме. Стороны договорились, что в обмен на проведение северокорейской стороной расследования исчезновений японцев, и в первую очередь судеб похищенных, Япония ослабит часть введенных ею санкций.

Как сообщалось в СМИ, в связи с этим соглашением Северная Корея неофициальным образом прояснила судьбу Танаки Минору и Канеды Рёмицу, которые исчезли в конце 1970-х годов и были все еще живы. Но после этого переговоры прервались, и никакого продвижения нет и поныне.

Почему проблема похищений так и не решена? Вот что говорит об этом Исидака:

«Хотя мы знаем, что жертвы похищений и сейчас находятся в Северной Корее, правительство оказывается не в силах их спасти. Одна из причин состоит в том, что у Японии нет разведслужб с подразделениями по проведению расследований, и в отсутствие возможности получать информацию в Северной Корее, к примеру, привлекая для этого агентов из близких Северу третьих стран, власти не могут отыскать никаких ниточек, которые могли бы привести к эффективным переговорам. В конечном счете это оборачивается продолжением ситуации, в которой Япония неспособна спасать собственных граждан, похищенных за границу. Это представляет собой угрозу и для безопасности самой Японии».

Фотография к заголовку: Родственники похищенных японцев воодушевляют участников «Народного собрания», требующего от Северной Кореи вернуть похищенных на родину

Сбор материалов, текст: Нисиока Тифуми, редакция POWER NEWS

Прим.: для более детального ознакомления с проблемой вы можете посмотреть анимационный документальный фильм о похищении Ёкоты Мэгуми «Megumi» на русском языке

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