TEPCO завершила запланированный на 2025 финансовый год сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1»
НовостиОбщество Стихийные бедствия
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 24 марта (Jiji Press). Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. сообщила о завершении седьмого и заключительного этапа сброса очищенной воды в море в 2025 финансовом году со своей повреждённой атомной электростанции «Фукусима-1» на северо-востоке Японии.
В ходе семи этапов работ за год, закончившийся 31 марта, в общей сложности около 54 600 тонн очищенной воды, содержащей тритий, были сброшены из точки, расположенной примерно в 1 километре от берега, после разбавления морской водой. На каждом этапе было сброшено около 7800 тонн.
Общая сумма выделенных средств, а также сумма в каждом раунде остались такими же, как и в 2024 финансовом году.
Общий объём трития, выброшенного в 2025 финансовом году, составил около 16 триллионов беккерелей, поскольку для ремонта изношенных резервуаров использовалась очищенная вода, содержащая относительно высокую концентрацию радиоактивного вещества.
В целом, сброс очищенной воды в 2025 финансовом году прошел без серьёзных проблем, хотя работы были временно приостановлены из-за предупреждения о цунами, выпущенного после мощного землетрясения, произошедшего у берегов Камчатского полуострова в России в июле.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
