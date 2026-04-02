Глава округа Огасавара уточнит свою позицию по поводу обследования полигона для захоронения ядерных отходов

Токио, 1 апреля (Jiji Press). Администрация деревни Огасавара сообщила в среду, что мэр Сибуя Масааки в конце этого месяца сообщит местным жителям, как он отреагирует на просьбу правительства разрешить в деревне провести обзор для изучения возможности строительства хранилища высокорадиоактивных ядерных отходов на Минамиторисиме, отдалённом островке в архипелаге Огасавара.

В ходе встречи мэра с жителями во второй половине дня 13 апреля будут организованы мероприятия на островах Титидзима и Хахадзима, двух обитаемых островах группы Огасавара в Тихом океане, административно входящих в Токио. Минамиторисима – самый восточный остров Японии, расположенный примерно в 1950 километрах к юго-востоку от центра Токио.

Как говорится на сайте ведомства, на брифингах староста деревни постарается «напрямую донести свою идею, учитывая при этом мнения как жителей деревни, так и тех, кто находится за её пределами».

По словам источников, знакомых с ситуацией, Сибуя подробно объяснит, как будут проходить переговоры, прежде чем будет принято решение о принятии первого этапа трёхэтапного обследования для выбора окончательного места захоронения отходов.

В марте министерство промышленности обратилось к жителям деревни с просьбой одобрить обзор литературы по Минамиторисиме и провело совместные встречи с местным населением и Организацией по управлению ядерными отходами Японии (NUMO) на островах Титидзима и Хахадзима, чтобы наметить порядок проведения исследований.

