Одноклассники похищенной Северной Кореей девушки собрались в надежде на её возвращение

Ниигата, 9 апреля (Jiji Press). Одноклассники Ёкоты Мэгуми, гражданки Японии, похищенной Северной Кореей несколько десятилетий назад, собрались в своей родной школе в префектуре Ниигата, центральная Япония, чтобы помолиться о её возвращении.

Спокойный весенний день напоминает 10 апреля 1977 года, когда отец Мэгуми, Сигэру, сфотографировал её на фоне цветущих деревьев сакуры, отметив её поступление в среднюю школу Ёрии в городе Ниигата.

Спустя семь месяцев, в возрасте 13 лет, её похитили.

10 апреля прошлого года её одноклассники посадили в школе пять саженцев сакуры, по одному на каждого из пяти членов семьи Ёкота. Новые деревья растут рядом со старыми.

«Мы надеемся, что Мэгуми вернется до того, как зацветут посаженные нами сакуры», – сказал 61-летний Икэда Масаки, возглавляющий группу бывших одноклассников, которые пообещали встретиться с ней снова.

