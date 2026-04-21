Компания TEPCO завершила первый этап сброса очищенной воды в 2026 финансовом году

Токио, 20 апреля (Jiji Press). Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. сообщила о завершении первого этапа сброса очищенной воды, содержащей небольшое количество радиоактивного трития, с повреждённой в результате катастрофы атомной электростанции «Фукусима-1» в 2026 финансовом году.

В ходе этой операции, начавшейся 2 апреля, около 7800 тонн очищенной воды были сброшены примерно в 1 километре от побережья префектуры Фукусима на северо-востоке Японии через подводный туннель после разбавления большим количеством морской воды.

В текущем финансовом году компания TEPCO планирует сбросить около 62 400 тонн очищенной воды за восемь циклов, по сравнению с семью циклами в предыдущем году.

Согласно измерениям, проведенным компанией и правительством Японии, концентрация трития в морской воде и рыбной продукции остается значительно ниже национальных стандартов безопасности.

АЭС «Фукусима-1» сильно пострадала во время землетрясения и цунами в марте 2011 года.

