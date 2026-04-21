Компания TEPCO завершила первый этап сброса очищенной воды в 2026 финансовом году
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 20 апреля (Jiji Press). Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. сообщила о завершении первого этапа сброса очищенной воды, содержащей небольшое количество радиоактивного трития, с повреждённой в результате катастрофы атомной электростанции «Фукусима-1» в 2026 финансовом году.
В ходе этой операции, начавшейся 2 апреля, около 7800 тонн очищенной воды были сброшены примерно в 1 километре от побережья префектуры Фукусима на северо-востоке Японии через подводный туннель после разбавления большим количеством морской воды.
В текущем финансовом году компания TEPCO планирует сбросить около 62 400 тонн очищенной воды за восемь циклов, по сравнению с семью циклами в предыдущем году.
Согласно измерениям, проведенным компанией и правительством Японии, концентрация трития в морской воде и рыбной продукции остается значительно ниже национальных стандартов безопасности.
АЭС «Фукусима-1» сильно пострадала во время землетрясения и цунами в марте 2011 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Вода в Фукусиме соответствует стандартам безопасности: глава МАГАТЭ Гросси
- Из Китая распространяют оскорбительные видео в связи со сбросом воды на АЭС «Фукусима-1»
- Китай запрещает производство пищевых продуктов из рыбной продукции из Японии
- МАГАТЭ будет заниматься сбросом воды с Фукусимы до «последней капли»
- Тритий не обнаружен в рыбе Фукусимы после сброса очищенной воды
- Твердые знания о тритии снизят репутационный ущерб: именно плановый сброс обработанной воды с АЭС в океан надежно обеспечит безопасность
- МАГАТЭ будет заниматься сбросом воды с Фукусимы до «последней капли»
- Китай запрещает производство пищевых продуктов из рыбной продукции из Японии
- В Китае японские школы забрасывали камнями и яйцами
- Из Китая распространяют оскорбительные видео в связи со сбросом воды на АЭС «Фукусима-1»
- МИД предостерегает от поездок в Китай из-за «многочисленных протестов» после сброса очищенной воды