Группа исследователей из Университета Нагасаки обнаружила, что крабы начали ходить боком 200 миллионов лет назад
Токио, 24 мая (Jiji Press). Согласно исследованию группы ученых под руководством Кавабаты Юки, доцента Высшей школы интегрированных наук и технологий Нагасакского университета, крабы, передвигающиеся боком, произошли от предка, населявшего Землю около 200 миллионов лет назад.
«Известный способ передвижения крабов боком даёт им преимущество в спасении от хищников – например, позволяет быстро перемещаться влево и вправо, что затрудняет предсказание направления движения», – сказал Кавабата.
Он предположил, что эволюция крабов, позволившая им научиться ходить боком, возможно, способствовала диверсификации и успеху ракообразных.
Группа исследователей зафиксировала перемещения 50 видов крабов: 35 видов, освоивших передвижение боком, и 15 видов, передвигавшихся вперед.
Сравнивая эти данные с последним филогенетическим деревом, проанализированным на генетическом уровне, команда стремилась определить, когда возник способ передвижения вбок.
