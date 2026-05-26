Музей атомной бомбардировки Хиросимы будет работать по предварительной записи с 8 по 16 августа
Хиросима, 25 мая (Jiji Press). Как стало известно, Мемориальный музей мира в Хиросиме, посвящённый первой в мире атомной бомбардировке в августе 1945 года, будет работать только по предварительной записи в период праздника О-Бон с 8 по 16 августа.
В этот период музей будет принимать не более 1000 посетителей в час в рамках мер по снижению сезонной загруженности. Музей начнёт принимать онлайн-бронирование уже в этом месяце.
В 2025 финансовом году, завершившемся в марте этого года, музей посетило около 2,58 миллиона человек, что стало рекордным показателем третий год подряд.
В период летнего праздника О-Бон музей обычно был слишком переполнен, чтобы посетители могли свободно передвигаться внутри здания. Стало сложно обеспечить достаточное время для осмотра экспонатов и безопасность посетителей.
Хотя музей уже ввёл часы работы только по предварительной записи (до и после обычных часов работы), впервые будут определены дни, когда посещение музея будет возможно только по предварительной записи.
