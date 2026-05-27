Слон Науманна мог вымереть на 10 000 лет раньше, чем считалось
Токио, 26 мая (Jiji Press). Японская исследовательская группа заявила, что слон Науманна на Японском архипелаге вымер примерно на 10 000 лет раньше, чем считалось ранее, и что изменение климата, скорее всего, сыграло в этом значительную роль.
Результаты исследования были опубликованы 26 мая в британском журнале Scientific Reports. В состав группы вошли исследователи из Университета Токай, Токийского столичного университета, Токийского университета и Музея естественной и экологической истории.
До настоящего времени в широких научных кругах считалось, что слон Наумана, Palaeoloxodon naumanni, исчез с японского архипелага около 24 000 лет назад.
Чтобы определить точное время вымирания, команда удалила примеси из окаменелостей слонов, найденных Науманном во Внутреннем море Сэто у города Имабари, префектура Эхимэ, на западе Японии, и провела высокоточное радиоуглеродное датирование.
Проведя датировку ископаемых, найденных и в других частях страны, исследователи пришли к выводу, что это животное вымерло примерно 33 000–35 000 лет назад.
