В Японии одобрили законопроект о Национальном совете разведки
НовостиПолитика
Токио, 27 мая (Jiji Press). Парламент Японии принял законопроект о создании Национального совета разведки, направленного на укрепление разведывательных возможностей правительства.
На пленарном заседании Палата советников, верхняя палата парламента, одобрила законопроект большинством голосов при поддержке правящей Либерально-демократической партии и Японской инновационной партии, а также оппозиционной Демократической партии за народ, после его принятия Палатой представителей, нижней палатой парламента, в конце апреля.
Данный закон является первым шагом в реформе разведывательной системы, которую премьер-министр Такаити Санаэ считает одной из своих главных политических целей.
Совет будет создан уже в июле, и его председателем станет премьер-министр. В его состав также войдут генеральный секретарь кабинета министров, министр финансовых услуг, глава Национальной комиссии общественной безопасности, а также министры юстиции, иностранных дел, финансов, промышленности, земельных ресурсов и обороны.
Совет будет расследовать и обсуждать важнейшие разведывательные мероприятия, связанные с национальной безопасностью и терроризмом, а также деятельность иностранной разведки, включая операции по оказанию влияния со стороны иностранных шпионов, и разработает основные стратегии противодействия им.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
