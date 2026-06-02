Компания TEPCO начала новый этап сброса очищенной воды в 2026 финансовом году

Новости

Токио, 1 июня (Jiji Press). Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. начала второй этап сброса очищенной воды в 2026 финансовом году со своей пострадавшей от катастрофы атомной электростанции «Фукусима-1».

Станция начнёт сброс 7800 тонн очищенной воды, содержащей радиоактивный тритий, через подводный туннель в точке, расположенной в 1 километре от побережья префектуры Фукусима на северо-востоке Японии, к 19 июня, предварительно разбавив её большим количеством морской воды.

АЭС «Фукусима-1» начала сброс очищенной воды в августе 2023 года, и это уже 20-й по счету цикл сброса. В текущем финансовом году, начавшемся в апреле, компания TEPCO планирует сбросить в общей сложности 62 400 тонн очищенной воды, распределённых на восемь этапов.

Данные мониторинга, проводимого компанией TEPCO и центральным правительством, показывают, что концентрация трития в морской воде и рыбной продукции вблизи электростанции остаётся значительно ниже национальных пределов безопасности.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме