Компания TEPCO начала новый этап сброса очищенной воды в 2026 финансовом году
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Токио, 1 июня (Jiji Press). Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. начала второй этап сброса очищенной воды в 2026 финансовом году со своей пострадавшей от катастрофы атомной электростанции «Фукусима-1».
Станция начнёт сброс 7800 тонн очищенной воды, содержащей радиоактивный тритий, через подводный туннель в точке, расположенной в 1 километре от побережья префектуры Фукусима на северо-востоке Японии, к 19 июня, предварительно разбавив её большим количеством морской воды.
АЭС «Фукусима-1» начала сброс очищенной воды в августе 2023 года, и это уже 20-й по счету цикл сброса. В текущем финансовом году, начавшемся в апреле, компания TEPCO планирует сбросить в общей сложности 62 400 тонн очищенной воды, распределённых на восемь этапов.
Данные мониторинга, проводимого компанией TEPCO и центральным правительством, показывают, что концентрация трития в морской воде и рыбной продукции вблизи электростанции остаётся значительно ниже национальных пределов безопасности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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