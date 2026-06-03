Началось извлечение ядерного топлива из бассейна реактора № 2 на АЭС «Фукусима-1»

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Токио, 2 июня (Jiji Press). Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. начала извлечение ядерного топлива из бассейна отработанного топлива реактора № 2 на пострадавшей от цунами атомной электростанции «Фукусима-1» на северо-востоке Японии.

Данная работа считается ключевым этапом в выводе из эксплуатации реакторов на этой АЭС в префектуре Фукусима. Компания TEPCO планирует завершить демонтаж всех топливных сборок из реактора № 2 к 2028 финансовому году.

По данным компании TEPCO, в настоящее время в бассейне для отработанного топлива реактора № 2 хранится 587 высокорадиоактивных топливных сборок и 28 неиспользованных топливных сборок. Неиспользованное топливо извлекается в первую очередь, поскольку оно представляет меньший риск в случае аварии.

Работа началась около полудня, и в течение примерно трёх часов четыре неиспользованных топливных блока были помещены в транспортный контейнер.

Уровень радиации в здании реактора № 2 остается высоким после аварии с расплавлением ядерного топлива в марте 2011 года. На пятом этаже, где расположен топливный бассейн, уровень радиации достигает 3-5 миллизивертов в час, что затрудняет длительное пребывание там для персонала.

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