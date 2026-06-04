На 70% территории префектуры Фукусима уровень радиации сейчас близок к среднему показателю по стране

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Токио, 3 июня (Jiji Press). Уровень радиации снизился примерно до среднего показателя по стране на 70% территории префектуры Фукусима, сообщил Секретариат Управления по ядерному регулированию.

По состоянию на декабрь прошлого года уровень радиации в этих районах Фукусимы составлял 0,1 микрозиверта в час или ниже. При этом районы с уровнем радиации 0,2 микрозиверта в час или ниже занимали 92% территории префектуры.

Эти данные были опубликованы в связи с 15-летием аварии на атомной электростанции «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., пострадавшей от цунами в марте 2011 года.

В Фукусиме площадь районов с уровнем радиации, превышающим 3,8 микрозиверта в час (порог для объявления эвакуации), в 2011 году составляла 608 квадратных километров, а к 2025 году сократилась до 7,4 квадратных километров.

Согласно данным секретариата Национального управления по радиационной защите (NRA), уровень радиации в воздухе со временем имеет тенденцию к снижению.

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