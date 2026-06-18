Йокогама в 2027 году примет встречу лидеров тихоокеанских островов

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Токио, 17 июня (Jiji Press). Следующая сессия встречи лидеров тихоокеанских островных государств состоится в Йокогаме примерно летом следующего года, заявил глава кабинета министров Японии Кихара Минору.

На этой встрече правительство Японии намерено обменяться мнениями по основным региональным вопросам, стоящим перед островными государствами, включая морскую безопасность и изменение климата.

Островной саммит проводится каждые три года, начиная с 1997 года, по инициативе правительства Японии, и следующая сессия состоится в 11-й раз.

Расширение морского присутствия Китая стало одной из главных тем последних встреч. По словам Кихары, островные страны Тихого океана приобретают «всё большее значение как краеугольный камень свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

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