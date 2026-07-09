Рекордное количество, 127 стран и регионов, примут участие в Церемонии мира в Хиросиме
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Хиросима, 8 июля (Jiji Press). Представители 127 стран и регионов, а также Европейского союза, как ожидается, примут участие в церемонии, которая состоится 6 августа в Хиросиме в память о жертвах атомной бомбардировки этого города на западе Японии США в 1945 году, сообщило муниципальное правительство.
Согласно данным по состоянию на 7 июля, эта цифра превышает текущий рекорд в 120 стран и регионов плюс ЕС, установленный в прошлом году.
«Усилия по донесению до людей реальности атомной бомбардировки и стремления к миру вновь привлекают к себе внимание», – заявил представитель городских властей.
Среди ядерных держав Великобритания, Франция, Индия и Израиль заявили о своём намерении присоединиться к церемонии памяти жертв войны. Соединённые Штаты в настоящее время корректируют свой график, в то время как Китай, Пакистан и Северная Корея пока не ответили.
Представитель посольства России в Токио сообщил, что страна не будет участвовать в мероприятии. Таким образом, Россия пропустит церемонию уже пятый год подряд с момента начала вторжения в Украину в феврале 2022 года.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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