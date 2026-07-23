В Японии 31 июля будет создано национальное разведывательное управление

Новости

Токио, 22 июля (Jiji Press). Правительство Японии планирует 31 июля учредить национальное разведывательное управление, которое будет выполнять функции секретариата Национального совета разведки, который планируют создать, сообщили официальные лица.

Ожидается, что кабинет министров утвердит этот план 24 июля.

Это бюро, являющееся модернизацией существующего Кабинетного управления разведки и исследований, будет консолидировать и всесторонне анализировать разведывательную информацию, собранную правительственными ведомствами. Первоначально в его штате будет около 700 сотрудников, а возглавит его директор, который будет обладать большими полномочиями по сравнению с нынешним директором Кабинетного управления разведки.

Национальный совет разведки, возглавляемый премьер-министром, будет собирать информацию, связанную с безопасностью, в том числе касающуюся борьбы с терроризмом, и обсуждать меры реагирования на операции по оказанию влияния со стороны иностранных шпионов. В конце мая парламент Японии принял законопроект о создании этого совета.

В рамках этой же инициативы правительство планирует уже этим летом создать экспертную группу для обсуждения законодательства по борьбе со шпионажем и предлагаемого внешнего разведывательного агентства, основанного на коалиционном соглашении между правящей Либерально-демократической партией и Японской инновационной партией, достигнутом в октябре.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме