Хиросима и Нагасаки призывают к укреплению доверия и отказу от ядерного оружия

Новости

Хиросима/Нагасаки, 31 июля (Jiji Press). Мэры Хиросимы и Нагасаки планируют подчеркнуть важность укрепления доверия и действий, направленных на установление мира, одновременно призывая к ликвидации ядерного оружия в своих ежегодных мирных декларациях в условиях углубляющихся глобальных разногласий, как следует из опубликованных 31 июля документов.

В декларации о мире этого года, которая будет зачитана на ежегодной церемонии 6 августа, мэр Хиросимы Мацуи Кадзуми выразит обеспокоенность по поводу самоуверенных действий крупных держав, принимая во внимание вторжение России в Украину и напряжённую ситуацию на Ближнем Востоке.

После того как на конференции по обзору Договора о нераспространении ядерного оружия в мае не удалось принять итоговый документ, Мацуи спросит мировых лидеров, как долго они будут продолжать разочаровывать гражданское общество, стремящееся к отмене ядерного оружия.

«Мы хотим, чтобы декларация этого года стала сильным призывом как внутри страны, так и за рубежом, направленным на то, чтобы сделать отказ от ядерного оружия нормой в международном сообществе и тем самым побудить к изменению политики тех, кто находится у власти», – заявил он на пресс-конференции 31 июля.

Согласно плану, в этом году в Нагасакской мирной декларации будет выражена обеспокоенность по поводу растущей глобальной напряжённости и призыв к мировым лидерам к скорейшему восстановлению многостороннего подхода и верховенства права.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме