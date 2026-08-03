Хиросима и Нагасаки призывают к укреплению доверия и отказу от ядерного оружия
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Хиросима/Нагасаки, 31 июля (Jiji Press). Мэры Хиросимы и Нагасаки планируют подчеркнуть важность укрепления доверия и действий, направленных на установление мира, одновременно призывая к ликвидации ядерного оружия в своих ежегодных мирных декларациях в условиях углубляющихся глобальных разногласий, как следует из опубликованных 31 июля документов.
В декларации о мире этого года, которая будет зачитана на ежегодной церемонии 6 августа, мэр Хиросимы Мацуи Кадзуми выразит обеспокоенность по поводу самоуверенных действий крупных держав, принимая во внимание вторжение России в Украину и напряжённую ситуацию на Ближнем Востоке.
После того как на конференции по обзору Договора о нераспространении ядерного оружия в мае не удалось принять итоговый документ, Мацуи спросит мировых лидеров, как долго они будут продолжать разочаровывать гражданское общество, стремящееся к отмене ядерного оружия.
«Мы хотим, чтобы декларация этого года стала сильным призывом как внутри страны, так и за рубежом, направленным на то, чтобы сделать отказ от ядерного оружия нормой в международном сообществе и тем самым побудить к изменению политики тех, кто находится у власти», – заявил он на пресс-конференции 31 июля.
Согласно плану, в этом году в Нагасакской мирной декларации будет выражена обеспокоенность по поводу растущей глобальной напряжённости и призыв к мировым лидерам к скорейшему восстановлению многостороннего подхода и верховенства права.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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