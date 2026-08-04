В Хиросиме начинается тур на трамвае, пережившем атомную бомбардировку

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Хиросима, 3 августа (Jiji Press). В Хиросиме начались экскурсии по восстановленному после атомной бомбардировки США 81 год назад городу с поездкой на трамвае, пережившем взрыв.

В рамках экскурсии используется трамвай № 653 компании Hiroshima Electric Railway Co., повреждённый взрывом 6 августа 1945 года, в последние дни Второй мировой войны.

Трамвай возобновил работу четыре месяца спустя после экстренного ремонта и стал символом восстановления города. Он до сих пор используется для проведения специальных мероприятий, а его окраска восстановлена ​​до того вида, который был во время бомбардировки.

В рамках нового тура, который продлится до 31 октября по выходным и праздничным дням, будет совершено 19 рейсов по кольцевому маршруту, открытому в марте.

В сопровождении гида в форменной фуражке, созданной по образцу тех, которые носили во время бомбардировки, пассажиры могут использовать планшеты для просмотра изображений города до войны и сразу после бомбардировки.

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